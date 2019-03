Facebook: Rodrigo González denuncia a suboficial de la PNP por mensajes homofóbicos

Rodrigo González utilizó su perfil oficial de Facebook para denunciar los mensajes homofóbicos que le envía un suboficial de la Policía Nacional del Perú.

El conductor de TV, conocido también como 'Peluchín', lamentó que el efectivo "se dedique a lanzar insultos y calificativos" en su contra "vistiendo el uniforme de nuestra PNP con total impunidad".

En su cuenta de Facebook, el animador de "Válgame Dios" compartió capturas de los mensajes que le había enviado el suboficial de tercera Adrián Alfaro y etiquetó a la entidad a la que pertenece.

Rodrigo González habló por primera vez de manera pública de su homosexualidad en 2015 para respaldar la iniciativa legislativa de la unión civil entre personas del mismo sexo y para justificar su ausencia en la Segunda Marcha de la Igualdad.

En abril de aquel año, en su cuenta de Facebook el conductor publicó una fotografía con su novio, el venezolano Sean Rico, y escribió: "No pude estar en ese gran aporte para mi país. Pero no me perdono ante ustedes no evidenciar lo que ustedes ya saben. El amor y la unión no se mendiga se exige. #unioncivilya . Los quiero, por eso y por el agradecimiento infinito que les tengo comparto por primera y única vez mi felicidad si de algo sirve".

Rodrigo González y Sean Rico. (Foto: Facebook)

En una posterior declaración en "Amor, amor, amor", programa que conducía en ese momento, 'Peluchín' explicó su decisión de hablar por primera vez de manera pública de un tema privado y descartó haber vivido "en el clóset" o "reprimido".

Rodrigo González se pronuncia tras reveladora confesión. (Fuente: Latina)

"Mi vida personal siempre se ha mantenido en reserva, pero yo no he estado en el clóset porque todos conocían a mi novio… No pretendo que me miren como el valiente o un héroe nacional, pero sí considero que tengo un público importante que me sigue. Cuando tú escondes algo, das a entender que en verdad estás haciendo algo malo. Y creo que el amor nunca, en ninguna de sus formas puede ser visto como algo malo", declaró González.