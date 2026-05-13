El actor estadounidense Donald Gibb, recordado por interpretar al personaje de Ogro en la franquicia cinematográfica ‘La venganza de los nerds’, falleció este martes a los 71 años, según confirmó su familia mediante un comunicado.

De acuerdo con medios internacionales, el actor murió en su vivienda ubicada en Texas luego de enfrentar durante varios meses diversos problemas físicos de salud.

“ Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de Donald Gibb, un querido padre, abuelo, bisabuelo, hermano, tío, amigo y actor. Donald amaba al Señor, a su familia, a sus amigos y a sus admiradores con todo su corazón”, expresó su familia.

Muere Donald Gibb, actor que interpretó a Ogro en “Revenge of the Nerds”. (Foto: 20th Century Fox)

Gibb alcanzó notoriedad en Hollywood gracias a su imponente presencia física —medía 1,94 metros— y a los personajes rudos o intimidantes que interpretó tanto en el cine como en la televisión. Sin embargo, fue en la comedia donde consiguió uno de sus papeles más recordados con el personaje de Ogro en ‘La venganza de los nerds’.

El actor participó en Revenge of the Nerds II: Nerds in Paradise y Revenge of the Nerds IV: Nerds in Love, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la saga.

Además, formó parte de la película de acción Bloodsport, protagonizada por Jean-Claude Van Damme, y tuvo apariciones en populares series de televisión como MacGyver, The X-Files, Cheers y The A-Team.

La muerte de Donald Gibb ocurre pocos meses después del fallecimiento de Robert Carradine, protagonista principal de “Revenge of the Nerds”, quien murió en febrero pasado también a los 71 años.

Aunque su papel en “La venganza de los nerds” lo llevó a la fama internacional, Gibb desarrolló una trayectoria versátil en Hollywood participando en producciones de acción, drama y comedia que reforzaron su perfil como actor de carácter.

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