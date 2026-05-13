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Donald Gibb, actor de “Revenge of the Nerds”, falleció tras meses de problemas de salud. (Foto: Internet)
Donald Gibb, actor de “Revenge of the Nerds”, falleció tras meses de problemas de salud. (Foto: Internet)
Por Redacción EC

El actor estadounidense Donald Gibb, recordado por interpretar al personaje de Ogro en la franquicia cinematográfica ‘La venganza de los nerds’, falleció este martes a los 71 años, según confirmó su familia mediante un comunicado.

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