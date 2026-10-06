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La actriz también trabajó junto a galanes de la época y leyendas de Hollywood como Paul Newman en 'Exodus' (1960) o Gregory Peck en 'The Stalking Moon' (1969) | Foto: EFE
La actriz también trabajó junto a galanes de la época y leyendas de Hollywood como Paul Newman en 'Exodus' (1960) o Gregory Peck en 'The Stalking Moon' (1969) | Foto: EFE
Por Agencia EFE

Eva Marie Saint, la rubia que desafió el arquetipo de la protagonista de las películas de Alfred Hitchcock y se convirtió en una de las grandes actrices de la época dorada de Hollywood, falleció este martes a los 102 años.

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