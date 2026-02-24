Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A Katherine le sobreviven su padre y sus dos hermanos menores, Oliver y Henry | Foto: X (Captura)
A Katherine le sobreviven su padre y sus dos hermanos menores, Oliver y Henry | Foto: X (Captura)
Por Redacción EC

Katherine Short, hija mayor del reconocido comediante y actor Martin Short, falleció el pasado lunes en su domicilio de Hollywood Hills a los 42 años.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.