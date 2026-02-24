Katherine Short, hija mayor del reconocido comediante y actor Martin Short, falleció el pasado lunes en su domicilio de Hollywood Hills a los 42 años.

Según confirmaron fuentes policiales al medio estadounidense TMZ, la causa del deceso fue una herida de bala autoinfligida.

En ese sentido, el portal junto a otras plataformas reportaron que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y el departamento de bomberos acudieron a la vivienda poco después de las 6 p. m., donde se certificó el fallecimiento.

La noticia fue confirmada horas más tarde por el entorno cercano de la familia a través de un comunicado oficial, mismo que difundieron con la prensa norteamericana.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo” , declaró.

Esta pérdida representa un nuevo golpe emocional para Martin Short. Katherine era la mayor de los tres hijos que el actor tuvo con su esposa, la actriz Nancy Dolman, quien falleció en 2010 a causa de un cáncer de ovario.

A Katherine le sobreviven su padre y sus dos hermanos menores, Oliver y Henry.

¿Quién fue Katherine Short?

A diferencia de su padre, estrella de "Only Murders in the Building", Katherine Short mantuvo un perfil alejado de los focos mediáticos.

Se graduó en Psicología y Estudios de Género y Sexualidad por la Universidad de Nueva York (NYU) en 2006, y posteriormente obtuvo una maestría en Trabajo Social por la Universidad del Sur de California (USC).

Desarrolló su carrera como trabajadora social, desempeñándose en el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de la UCLA antes de pasar a la práctica privada.

Además, destacó por su labor en la organización sin fines de lucro "Bring Change To Mind", dedicada a combatir los estigmas que rodean a las enfermedades de salud mental.