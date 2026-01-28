Fallece Kōzō Shioya, la voz original de Majin Buu en “Dragon Ball Z”, a los 71 años

Kōzō Shioya, el actor de voz (seiyuu) reconocido mundialmente por dar vida a Majin Buu en "Dragon Ball Z", murió el pasado 20 de enero de 2026 a los 71 años, según informó su agencia representante en medios japoneses.

En el comunicado, trascendió que la causa del fallecimiento fue una hemorragia cerebral. La noticia se dio a conocer a destiempo con el fin de respetar su duelo.

“Nuestro actor afiliado, Kozo Shioya (71 años), falleció el 20 de enero de 2026 debido a una hemorragia cerebral″ , informó Aoni Production, agencia que lo representaba.

Para luego añadir: “Queremos expresar nuestra más profunda gratitud por la generosidad que nos brindaron durante su vida y humildemente les informamos de este fallecimiento”, expresó la agencia en su nota oficial.

De acuerdo con los deseos de sus allegados, la ceremonia fúnebres se realizó de manera privada. “El funeral se celebró únicamente en presencia de familiares cercanos. Les pedimos su comprensión por la tardanza en la notificación”, añadió la firma.

¿Quién fue Kōzō Shioya?

Nacido en Kagoshima en 1954, Shioya forjó una carrera de más de cuatro décadas con una filmografía que supera los 300 trabajos. Su rol más icónico fue, sin duda, el de Majin Buu.

El actor fue elogiado por su capacidad para transitar entre la voz ingenua y juguetona de la versión “gorda” del personaje, así como la ferocidad amenazante de sus transformaciones posteriores.

Su trabajo en el universo de Akira Toriyama no se limitó al villano rosado. Y es que también interpretó a Guldo, integrante de las Fuerzas Especiales Ginyu.

Más allá de "Dragon Ball", la voz de Shioya fue parte importante de otros títulos como “One Piece”, donde interpretó a Genzo, Pappag y Edward Weevil. Al igual que en “Naruto”, prestando su voz para Jigumo.