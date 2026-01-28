Fallece Kōzō Shioya, la voz original de Majin Buu en “Dragon Ball Z”, a los 71 años

Escuchar
Por Redacción EC

Kōzō Shioya, el actor de voz (seiyuu) reconocido mundialmente por dar vida a Majin Buu en "Dragon Ball Z", murió el pasado 20 de enero de 2026 a los 71 años, según informó su agencia representante en medios japoneses.

