Este martes, familiares de la cantante ecuatoriana Paulina Tamayo, conocida popularmente como ‘La Grande del Ecuador’, confirmaron su muerte a los 60 años, por causas que todavía se desconocen.

Por ello, mediante sus redes sociales, escribieron: “ Una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina”.

De igual forma, Willie Tamayo, hijo de la cantante, dedicó un emotivo adiós a su madre. “Tu presencia será eterna, mamita. No sé cómo podré seguir adelante sin tu presencia física pero me reconforta que vives desde siempre en mi corazón”, colocó.

Aunque todavía no se conoce, oficialmente, la causa exacta del fallecimiento de Paulina, medios ecuatorianos afirmaron que habría sufrido un paro cardíaco en su domicilio durante la madrugada.

Horas más tarde del anuncio, la familia de Tamayo reveló que su velatorio se realizaría en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por lo que sus seguidores, amigos y demás seres queridos podrán darle el último adiós.

Nacida en Quito en abril de 1965, Paulina Tamayo inició su carrera artística a los cinco años y dedicó más de cuatro décadas a la música.

Se consolidó como una de las voces más representativas de la música tradicional ecuatoriana, interpretando géneros como el pasillo, albazo, pasacalle y sanjuanito, aunque también incursionó en la balada y otros ritmos.

A lo largo de su carrera, compartió escenario con figuras internacionales como Los Panchos, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel y José Luis Rodríguez (El Puma).

Recientemente, Tamayo había estado en Lima grabando una colaboración musical, una nueva versión del pasillo “Sombras”, junto a la cantante peruana Eva Ayllón, siendo este unos de sus últimos trabajo artísticos.

“Qué tristeza enterarme de esta noticia. Me quedo con este abrazo y con todo lo que pudimos conversar la última vez que coincidimos en Quito, querida” , escribió la criolla en sus redes sociales.

Eva Ayllón y Paulina Tamayo

Tras revelarse su fallecimiento, la Presidencia de Ecuador y la Sociedad de Autores y Compositores de Ecuador (SAYCE) se sumaron a las muestras de pesar, al igual que la ministra de Educación, Deporte y Cultura de su país.