El cómico ambulante Alfonso Mendoza, conocido popularmente como Pompinchú, falleció este viernes 1 de mayo a los 55 años en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, luego de permanecer varias semanas internado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a una fibrosis pulmonar y complicaciones renales, informaron sus familiares.

Ante la noticia, José Luis Cachay expresó su pesar mediante un video grabado en Trujillo, donde destacó la trayectoria de su colega. “Acaba de partir, he visto en las redes sociales. Lamentablemente desde acá quiero darle mi más sentido pésame a toda la familia” , manifestó Cachay, indicando que, si bien “el escenario queda vacío, sus chistes siempre quedarán en el recuerdo de todos” .

Para luego agregar: “Yo en estos momentos tengo que trabajar, como dijo Manolo Rojas y todos los artistas: la función tiene que continuar. Nos vemos en la próxima función, hermano Pompinchu”.

La muerte del artista fue confirmada por su hermano, Raymundo Mendoza. El deceso se produjo tras una infección bacteriana contraída luego de una operación de cadera realizada en marzo, situación que derivó en un daño irreversible en sus órganos y la necesidad de ventilación mecánica.

Pompinchú antes de ser ingresado a UCI

Por su parte, la hija mayor del artista había publicado un video en redes sociales pidiendo ayuda, señalando que la condición de su padre era crítica, pues requería un trasplante de pulmón.

Hasta el momento se desconoce el lugar del sepelio y sepultura, así como si la ceremonia será privada o abierta al público que lo siguió. Su fallecimiento se suma a la reciente partida del comediante Manolo Rojas.

Valeria relata su primera experiencia laboral en un programa de viajes y trabajo mientras estudiaba en la universidad. Fue housekeeper limpiando hoteles, cuartos y baños, pero la despidieron al mes por no hacerlo bien. Espera mejorar en su nuevo empleo y se despide con besos hasta el mediodía.

¿Quién fue Pompinchú?

‘Pompinchú’ se hizo famoso con su participación en “El Show de los Cómicos Ambulantes” de Latina a fines de los 90 y principios de los 2000, destacando con su unipersonal “Consejo para los jóvenes”.

Su carrera incluyó televisión de señal abierta y presentaciones en las plazas de Lima, consolidándolo como un referente del entretenimiento popular y la cultura urbana.

Formó parte de una generación de cómicos ambulantes ya fallecidas como Marcos Castañeda (‘Tornillo’), Carlos Linares (‘Waflerita’), Miguel Campos (‘La Bibi’) y Raúl Espinoza (‘Cara de Chancho’), Marco Alfredo Vidal (’El Poeta de la calle’) y Juan de los Santos Castellanos (’Tripita’).

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