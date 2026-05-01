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El comediante envió sus condolencias a la familia de Alfonso Mendoza 'Pompinchú', recordándolo como "un grande de la comedia" | Foto: Facebook (Captura) / Composición EC
El comediante envió sus condolencias a la familia de Alfonso Mendoza 'Pompinchú', recordándolo como "un grande de la comedia" | Foto: Facebook (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El cómico ambulante Alfonso Mendoza, conocido popularmente como Pompinchú, falleció este viernes 1 de mayo a los 55 años en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, luego de permanecer varias semanas internado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a una fibrosis pulmonar y complicaciones renales, informaron sus familiares.

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