El comediante Alfonso Mendoza, conocido como Pompinchú, falleció el viernes 1 de mayo a los 55 años en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, tras varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos por complicaciones de fibrosis pulmonar y una infección bacteriana posterior a una cirugía de cadera.

El deceso fue confirmado por su hermano, Raymundo Mendoza, quien detalló que el artista se encontraba bajo ventilación mecánica debido a daños irreversibles en sus órganos.

Previamente, la hija mayor de Mendoza había solicitado apoyo público mediante redes sociales, indicando que el estado de su padre era crítico y que requería de un trasplante de pulmón para sobrevivir.

Pompinchú antes de ser ingresado a UCI

¿Cual es el origen de su famosa rutina ‘Pal otro año será’?

Mendoza se consolidó como un referente del humor peruano a finales de los años 90 durante su participación en "El Show de los Cómicos Ambulantes". Sin embargo, fue su rutina “Pal’ otro año será” que lo inmortalizó, trascendiendo generaciones y llegando incluso a convertirse en un meme de Internet.

En una entrevista del 2022, explicó el origen de su monólogo. Según Mendoza, sus colegas tenían intervenciones destacadas, pero buscó diferenciarse con un sello personal. “Siempre tenías que diferenciarte en algo y le apliqué refranes de filosofía”, relató.

(Cómicos Ambulantes Perú)

“Si tú postulas y no ingresas… tarde o temprano la gana aquel hombre que cree poder hacerlo… todo está en el estado mental”, decía, antes de cerrar con su icónico “Pal’ otro año será”.

De este modo, un recurso inicialmente popular en las plazas evolucionó hasta convertirse en el sello del artista, que le permitió, en la actualidad, participar en diversas campañas publicitarias.

¿Qu i én fue Pomp in chú?

‘Pompinchú’ se hizo famoso con su participación en “El Show de los Cómicos Ambulantes” de Latina a fines de los 90 y principios de los 2000, destacando con su unipersonal “Consejo para los jóvenes”.

Su carrera incluyó televisión de señal abierta y presentaciones en las plazas de Lima, consolidándolo como un referente del entretenimiento popular y la cultura urbana.

Formó parte de una generación de cómicos ambulantes ya fallecidas como Marcos Castañeda (‘Tornillo’), Carlos Linares (‘Waflerita’), Miguel Campos (‘La Bibi’) y Raúl Espinoza (‘Cara de Chancho’), Marco Alfredo Vidal (’El Poeta de la calle’) y Juan de los Santos Castellanos (’Tripita’).

Hasta el momento se desconoce el lugar del sepelio y sepultura, así como si la ceremonia será privada o abierta al público que lo siguió. Su fallecimiento se suma a la reciente partida de Manolo Rojas.

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