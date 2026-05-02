Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El deceso fue confirmado por su hermano, quien detalló que el artista presentaba daños irreversibles en sus órganos | Foto: YouTube (Captura) / Composición EC
El deceso fue confirmado por su hermano, quien detalló que el artista presentaba daños irreversibles en sus órganos | Foto: YouTube (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El comediante Alfonso Mendoza, conocido como Pompinchú, falleció el viernes 1 de mayo a los 55 años en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, tras varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos por complicaciones de fibrosis pulmonar y una infección bacteriana posterior a una cirugía de cadera.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.