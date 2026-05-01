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Durante los días previos al fallecimiento, la familia del integrante de "El show de los cómicos ambulantes" había solicitado apoyo económico y cadenas de oración a sus seguidores | Foto: Facebook
Durante los días previos al fallecimiento, la familia del integrante de "El show de los cómicos ambulantes" había solicitado apoyo económico y cadenas de oración a sus seguidores | Foto: Facebook
Por Redacción EC

El cómico ambulante Alfonso Mendoza, conocido popularmente como Pompinchú, falleció este viernes 1 de mayo a los 55 años en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, tras varias semanas internado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a una fibrosis pulmonar y complicaciones renales, informaron sus familiares.

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