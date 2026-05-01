El cómico ambulante Alfonso Mendoza, conocido popularmente como Pompinchú, falleció este viernes 1 de mayo a los 55 años en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre, tras varias semanas internado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a una fibrosis pulmonar y complicaciones renales, informaron sus familiares.

La muerte de Pompinchú fue confirmada por su hermano, Raymundo Mendoza, a Latina Noticias, así como por el ‘influencer’ Jeffrey Ponci. Este último, junto a la hija del comediante, habían organizado colectas durante su hospitalización.

Y es que, Mendoza se encontraba sedado y bajo ventilación mecánica debido a una infección bacteriana contraída tras una operación de cadera realizada en marzo, la cual derivó en un daño pulmonar y renal irreversible que requería, según explicaron, un trasplante.

Durante los días previos al fallecimiento, la familia del integrante de “El show de los cómicos ambulantes” había solicitado apoyo económico y cadenas de oración a sus seguidores.

Raymundo Mendoza indicó a los medios de comunicación que, a pesar de contar con el Seguro Integral de Salud (SIS), existían diversos insumos y medicinas que no eran cubiertos por el Estado, lo que dificultó el tratamiento del comediante.

Por su parte, la hija mayor del artista había publicado un video en redes sociales pidiendo ayuda, señalando que la condición de su padre era crítica, pues requería un trasplante de pulmón.

Pompinchú antes de ser ingresado a UCI

“Sé que es complicado encontrar pulmones compatibles por el tamaño y la contextura de mi papá, pero creo que todo es posible si uno lucha por ello”, dijo la joven hace apenas una semana.

Hasta el momento se desconoce el lugar del sepelio y sepultura, así como si la ceremonia será privada o abierta al público que lo siguió. Su fallecimiento se suma a la reciente partida del comediante Manolo Rojas.

Pamela Franco responde a los descargos de Christian Domínguez, asegura no callarse ante intentos de silenciarla, defiende sus vivencias y opinión. Apoyada por su pareja Cristian Cueva, está lista para tribunales pese a gastos. Critica el impacto emocional en ella y su hija, revelando el verdadero rostro de Domínguez.

¿Quién fue Pompinchú?

‘Pompinchú’ se hizo famoso con su participación en “El Show de los Cómicos Ambulantes” de Latina a fines de los 90 y principios de los 2000, destacando con su unipersonal “Consejo para los jóvenes”.

Su carrera incluyó televisión de señal abierta y presentaciones en las plazas de Lima, consolidándolo como un referente del entretenimiento popular y la cultura urbana.

Formó parte de una generación de cómicos ambulantes ya fallecidas como Marcos Castañeda (‘Tornillo’), Carlos Linares (‘Waflerita’), Miguel Campos (‘La Bibi’) y Raúl Espinoza (‘Cara de Chancho’), Marco Alfredo Vidal (’El Poeta de la calle’) y Juan de los Santos Castellanos (’Tripita’).