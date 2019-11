El sobrepeso puede resultar una situación difícil de manejar para muchos, sin embargo, la disciplina y llevar una vida saludable puede llevarnos a lograr cambios radicales, como ocurrió con populares personajes de la farándula nacional.

JAIME CHINCHA

El periodista narró su experiencia a través de un artículo que compartió en Internet. Dijo que en 2017 llegó a pesar 125 kilos, luego redujo cerca de 50.

“Ocho meses después puedo subir las escaleras sin cansarme, de arriba abajo, de abajo arriba. Puedo correr cinco kilómetros todas las mañanas y sentirme de verdad vivo. Puedo jugar una pichanga con mi hijo y tapar penales, volando a lo Buffon (Gianluigi) como no lo hacía desde los 17”, escribió el periodista.

Dijo, además, que fue su hijo quien le ayudó a tomar esta drástica decisión por el bien de su salud. “Quien me animó fue mi hijo, me quedó mirando de cuerpo entero y me dijo: ¿Por qué no vuelves con el doctor Pun?. Su interrogante fue lapidaria y sin anestesia”.

MAGDYEL UGAZ

La actriz recordó una de las etapas más difíciles de su vida durante una entrevista con el programa sabatino de América TV “El reventonazo de la Chola”. Formaba parte de uno de los programas más exitosos de la televisión nacional, “Al fondo hay sitio”, cuando incrementó considerablemente de peso y, con ese cambió físico, llegaron las críticas y burlas.

“Me decían cosas muy duras sobre mi físico. Llegué a pesar 115 kilos. Me miraba al espejo y me preguntaba: ¿Dónde está esa chica valiente cuando la necesito?”, recordó la actriz, quien cayó en las garras de la anorexia y bulimia.

“La primera vez que me hicieron el comentario (de que estaba subida de peso) yo no lo entendía. No lo procesé bien, tomé malas decisiones y las tomé en silencio. La persona que un día me encontró haciendo la travesura (vomitando) fuiste tú (Mónica Torres). Me agarraste de los pelos y me llevaste a una nutricionista”, comentó Magdyel, quien logró reducir varios kilos de peso.

JOHANNA SAN MIGUEL

La actriz y presentadora de TV contó que mientras se hizo cargo del bloque de espectáculos del noticiero “Primera edición” y luego de “Lima limón” llegó a pesar 75 kilos; sin embargo gracias a una dieta saludable y extenuantes horas en el gimnasio, consiguió reducir más de 20.

“Trato de no comer grasas. Como pescado, yuca sancochada, ensaladas, frutas y batidos proteicos. Y eso lo hago no solo para verme bien, sino por mantener una buena salud. He bajado más de 20 kilos. Ahora peso 53″, refirió la artista.

YOSIMAR

El cantante de salsa bajó más de 10 kilos tras haberse sometido en abril del 2019 a una cirugía bariátrica para prevenir la diabetes. La nueva apariencia del artista es notoria en sus fotografías de Instagram y él se siente saludable..

“Me siento más cómodo, me siento más lleno de salud. Me dijeron que si subía más de peso podía sufrir de diabetes y eso no quisiera porque tengo hijos que me esperan y tengo familia que mantener", dijo el músico.

MARINA MORA

La exreina de belleza reconoció que por un problema de tiroides subió considerablemente de peso, el que redujo gracias a una serie de factores. “He bajado tres tallas, un poquito más de 25 kilos de peso. Hemos ganado la batalla, pero la guerra aún continúa”, dijo.

Aclaró que la liposucción le ayudó a reducir volumen y a mejorar su figura, sin embargo, fueron la dieta y los ejercicios los que le ayudaron a bajar los kilos que tenía de sobrepeso.

“La cirugía para mí es un instrumento y te sirve para un objetivo, en este caso mi objetivo era tener una mejor figura”, contó.

MIRELLA PAZ

La candidata al Miss Perú Universo 2016 contó que bajó 15 kilos de peso en 3 semanas, gracias a rigurosa dieta consistente ensaladas, omelette y mucha agua; además de una gran fuerza de voluntad.