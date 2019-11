Compartir escenas con sus hijos en un melodrama es algo que no todos los actores pueden disfrutar. Lo más común es que las celebridades vean a sus retoños seguirles los pasos en la industria del entretenimiento, pero muy pocos han tenido la oportunidad de llegar al mismo foro o locación para repasar líneas juntos o darse consejos entre escena y escena. Will Smith, Christian Bach, Itatí Cantoral o Daniela Castro son algunos de ellos.

Crecer entre guiones o acudiendo a jornadas de grabación fue algo cotidiano en muchos casos. Castings desde pequeños o mirar detrás del telón era algo que disfrutaron en su momento y que, con el pasar de los años, se convirtió en la profesión que los llena de orgullo pues no solo es su crecimiento profesional sino que continuaron el camino de quienes le dieron la vida.

Compartir roles hizo que la historia familiar traspasara la pantalla y llegara al corazón de miles de seguidores en diversos países gracias a las producciones realizadas en México o Estados Unidos y que hoy te presentamos en esta galería.

Angélica Vale y Angélica María

Son madre e hija y no solo comparten el mismo nombre, sino la pasión por la actuación. ‘La fea más bella’ no solo marcó un protagónico para Angélica Vale , sino que le dio la oportunidad de actuar junto a Angélica María, quien interpretó a ‘Julieta Solís de Padilla’, la esposa de ‘Erasmo Padilla Galarza’ (José José) y mamá de la joven ‘Leticia “Lety” Padilla Solís’.

El primer episodio se estrenó en febrero de 2016 y se centró en la historia de una chica nada atractiva que desesperada por conseguir empleo ingresa como secretaria en la compañía Conceptos donde termina enamorándose de su jefe.

Christian Bach y Sebastián Zurita

La telenovela ‘La Impostora’ estará siempre en el recuerdo de Sebastián Zurita pues en ella cumplió el sueño de actuar junto a su madre Christian Bach , quien falleció en febrero de 2019. Ambos fueron mamá e hijo (Raquel Altamira y Eduardo Altamira) en la última novela en la que participó la actriz argentina.

Se estrenó en 2014 vía Telemundo y fue grabada en diferentes locaciones de México.

Eric del Castillo y Kate del Castillo

En 1998, padre e hija trabajaron juntos en la telenovela ‘La mentira’. La producción mexicana fue protagonizada por Kate del Castillo, Guy Ecker y la participación antagónica de Karla Álvarez. Además contó con las actuaciones estelares de las primeras actrices Rosa María Bianchi, Blanca Guerra y el primer actor Eric del Castillo.

Ella se convirtió en ‘Verónica Fernández-Negrete de Asúnzolo’, mientras que su progenitor personificó a ‘Teodoro Fernández-Negrete’.

Will Smith y Jaden Smith

Él es uno de los actores más famosos de Hollywood y uno de los pocos que ha podido guiar y enseñar a su hijo todo lo apasionante de este mundo. Will Smith ha impulsado la carrera de su hijo Jaden en diferentes producciones.

Jaden Smith debutó en el cine con tan solo ocho años junto a su padre en la reconocida película “En búsqueda de la felicidad” (The Pursuit of Happyness) en 2006. En ella se mostró la lucha constante de un padre, golpeado por la crisis y la bancarrota, por salir adelante junto a su pequeño y estuvo basada en la vida real de Chris Gardner.

Posteriormente, actuó como protagonista en la nueva versión de Karate Kid, la cual fue producida por Will Smith y Jada Pinkett-Smith. En el 2013, volvieron a actuar juntos en la película “After Earth”.

Itatí Cantoral, Roberto y Eduardo

Todos la recuerdan por su papel de villana en la telenovela de Televisa ‘María la del Barrio’, junto a Thalía; sin embargo, Itatí Cantoral mostró su lado maternal junto a sus gemelos, Roberto y Eduardo, hijos que tuvo con el actor Eduardo Santamarina, en la serie biográfica del cantante José José.

Daniela Castro, Daniela y Alexa

‘Una familia con suerte’ fue la telenovela en la que la actriz compartió roles en el debut actoral de sus pequeñas Daniela y Alexa Díaz Ordaz (ocho y seis años, respectivamente). En la producción fue la tía de una de sus hijas. Para participar en la historia producida por Juan Osorio, ambas hicieron cásting junto a cientos de niñas.

"Es el debut de mis princesas. En la novela está escrito el personaje de ‘Mely', hija de mi hermana ‘Yuyú', interpretada por Laura Flores (…) Dani se quedó con el papel de ‘Mely’ y Alexa hará el de una amiguita de ella”, contó Daniela Castro cuando se estaba anunciando a los actores confirmados.

Ariadne Díaz y su pequeño

‘La doble vida de Estela Carrillo’ marcó el debut televisivo del pequeño Diego, hijo de Ariadne Díaz con su pareja Marcus Ornellas. En esta producción, ella fue la protagonista y su hijo participó en la segunda parte del capítulo final de la telenovela y fue cargado por David Zepeda, quien hacía de su padre. El niño solo tenía diez meses de nacido cuando la acompañó en este rol tan importante de su carrera.

Arturo Peniche y Brandon Peniche

‘Niña de mi corazón’, ‘A que no me dejas’ y “La malquerida” son telenovelas que no solo se caracterizaron por su trama, sino por tener entre su reparto a Arturo Peniche y su hijo Brando Peniche.





Gabriel Soto junto a Elisa y Miranda

Las pequeñas hijas de Geraldine Bazán hicieron sus pinitos en la actuación acompañando a su papá Gabriel Soto en su nueva serie de Televisa, ‘Soltero con hijas’.

Elisa y Miranda tuvieron una aparición muy corta y demostraron que han heredado de sus mediáticos padres no solo la belleza, sino el talento para estar frente a cámaras.

Michael Douglas y Kirk Douglas

‘It Runs in the Family’ , estrenada en 2003 no solo narró la historia de una familia disfuncional de Nueva York y sus intentos de reconciliarse, sino que permitió a Michael Douglas y Kirk Douglas actuar juntos.

Michael Douglas (75 años) no sólo heredó de su padre, el también actor Kirk Douglas (102 años), el amor por el séptimo arte y su profesión, sino que más de uno ha destacado que los longevos genes también le han favorecido, pues ambos no aparentan su edad.