Una fanática mexicana del exchico “reality” Nicola Porcella decidió tatuarse la firma que el integrante del “Team Infierno” le brindó. Mediante su cuenta de TikTok, la joven narró el proceso de obtener el autógrafo del artista así como el momento en que se lo dibujó en la piel.

“Me fui al aeropuerto a ver al papacito de Nicola. ‘Están relocas tú y tu hermana’, dice mi mamá”, indicó Carolina Sosa, la joven fanática de Porcella.

Ya en el aeropuerto, Nicola fue abordado por un grupo de fanáticos, entre ellos Sosa, quien le pidió al exguerrero que firme su brazo, a pesar de que Porcella le advertía que se borraría, ante el aviso, la joven recalcó que se lo tatuaría.

CONOCE MÁS: Nicola Porcella sorprendió a su madre con increíble regalo por su cumpleaños

“Me firmó dos chamarras y mi brazo. Mi mamá también le entró a la ‘loquera’ y le pidió video y firma para mi hermana”, comentó luego la seguidora.

Posteriormente, con la firma en el brazo, Sosa se dirigió a un especialista en tatuajes para que impregnara en su piel la rúbrica que el peruano le regaló.

“Ahora prosigamos a tatuarnos el nombre de nuestro amado en la piel. Estoy soltera y nadie me reclamará, si me caso le diré a mi esposo que él fue el segundo en mi corazón. Lo lamento”, agregó la mexicana. “Así quedó. Nico, no cambies de firma que esto ya no se quita”, finalizó.













Otras muestras de cariño de sus fanáticos

Aunque es la primera vez que una fanática se tatúa la firma de Nicola Porcella, el influencer también ha recibido otras muestras de afecto, como por ejemplo la composición de canciones.

Ese es el caso de Fernando Corona y Arlette Tovar, quienes le dedicaron temas de su autoría en donde resaltaban cualidades del exguerrero como su fortaleza, resiliencia, amor por su familia y carisma.

Nicola Porcella indicó que no volvería a “La casa de los famosos”

Tras el éxito que Nicola Porcella tuvo con su participación en La casa de los famosos México, el modelo reveló que no volvería a participar de ese programa, ya que está interesado en fortalecer su carrera artística en el país azteca.

“El premio, sin lugar a duda, es muy importante, pero yo vine por otras cosas. Vine porque la gente me conozca y por ganarme el cariño de México, y de Perú y de Latinoamérica”, complementó en una entrevista para Hola México.