Fanny Lu regresa renovada a la música tras su superar su divorcio | FOTOS Y VIDEO

La cantante colombiana Fanny Lu, recordada por sus éxitos “Celos” y “No te pido flores”, anunció su regreso a la música tras algunos años de ausencia debido al dolor que le causó su divorcio de Juan Carlos Madriñan.

Ahora, la cantante anunció que regresa renovada y más viva que nunca, gracias al tiempo que le ayudó a sanar sus heridas.

“Ya hoy soy una mujer nueva, me he dado el tiempo para sanar, por eso no tengo rencores tengo mucho agradecimiento con Dios por esa familia que me dio, pero me costó digerir eso, te cuesta; para las mujeres un divorcio es un golpe muy fuerte, necesitaba estar en mi casa, conmigo, para los niños, protegernos de ese dolor y eso implicaba no viajar tanto, porque prácticamente vivía aquí en México”, contó Fanny Lu durante una conferencia realizada en Ciudad de México.

Asimismo, dijo que su participación en el programa “La Voz” la ayudó mucho a superar su ruptura y que estar en un estudio de grabación le devolvió la alegría.

“Eso implicó cerrar la puerta y no volver a salir, quedarme en Colombia y hacerme cargo de mi corazón, mi vida mi familia, me tomó dos años, después llegó La Voz y fue ese bálsamo, fue mi compañía; cuando entraba al estudio me transportaba en un mundo ideal donde nada estaba pasando y me permitió soportar los años de tristeza”, precisó.

Cabe señalar que recientemente, Fanny Lu dio a conocer sus nuevos sencillos “Cosas Bonitas” con Jorge Celedón y “Te quedaste solo”, ésta última en colaboración con la cantante colombiana, Farina.