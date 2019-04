El Valor de la Verdad: Faruk Guillén y las 21 preguntas que respondió en el sillón rojo de Beto Ortiz

“El Valor de la Verdad” presentó a su octavo invitado y fue Faruk Guillén. El amigo de Nicola Porcella se sentó en el sillón rojo para contar su versión de los hechos sobre la denominada “Fiesta del terror” que se realizó en una casa de Asia en el mes de enero.

Las polémicas respuesta de Guillén en el programa de Beto Ortiz le darían otra visión a algunas versiones que han sido dadas por los personajes que fueron parte de aquella noche de diversión al sur de Lima.

Faruk aseguró que no violó a Claudia Meza, pese a su denuncia en el Ministerio Público. "La gente le va a creer a una mujer, por lo que se ve últimamente. La denuncia primero sale con intento de violación y después de unos cinco días dice que la denuncia es por violación en estado de inconsciencia".



También contó que no secuestró a la Miss Trujillo y que alista una demanda por difamación.



"Es una víctima a la que demandaré por difamación y tendrá que probar lo que dice. Esto es una patraña. Ella se irá presa o dirá quién está detrás de todo esto", precisó Faruk, quien agregó que jamás la vio que se desmayó en la fiesta.



Estas son las 21 preguntas que Faruk Guillén respondió en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” de Beto Ortiz.

1. ¿Bebiste de la jarra de “Jager”?

Sí. (La respuesta es verdad)



2. ¿Sabes quién echó el “Jager” a la jarra?

Sí. (La respuesta es verdad)



3. ¿Piropeaste a Claudia Meza?

Sí. (La respuesta es verdad)



4. ¿Violaste a Claudia Meza?

No. (La respuesta es verdad)



5. ¿Le quitaste el celular a Claudia Meza?

No. (La respuesta es verdad)



6. ¿Pepeas mujeres para violarlas?

No. (La respuesta es verdad)

7. ¿Se fue Claudia Meza de Asia a las 7 de la noche del día siguiente?

No. (La respuesta es verdad)



8. ¿Secuestraste a Claudia Meza?

No. (La respuesta es verdad)



9. ¿Viste desmayarse a Claudia Meza?

No. (La respuesta es verdad



10. ¿Te dijo Nicola te voy a presentar a una chica que te puede gustar?

Sí. (La respuesta es verdad)



11. ¿Crees que hizo bien que Poly en denunciar?

No. (La respuesta es verdad)



12. ¿Pepeaste a Poly Ávila?

No. (La respuesta es verdad)

13. ¿Pepeaste a Claudia Meza?

No. (La respuesta es verdad)



14. ¿Pusiste M en la jarra de “Jager”?

No. (La respuesta es verdad)



15. ¿Le escribiste a Poly para saber cómo estaba?

Sí. (La respuesta es verdad)



16. ¿Crees que André Castañeda está detrás de este escándalo?

Sí. (La respuesta es verdad)



17. ¿Fue un error continuar la fiesta a pesar de que Poly dijo que la habían drogado?

Sí. (La respuesta es verdad)



18. ¿Crees que Claudia Meza ha sido utilizada?

Sí. (La respuesta es verdad)

19. ¿Consumiste drogas en la fiesta de Asia?

No. (La respuesta es verdad)



20. ¿Estuviste borracho en la fiesta de Asia?

sí. (La respuesta es verdad)



21. ¿Eres drogadicto?

​No. (La respuesta es verdad)



Farruk Guillén decidió participar en "El Valor de la Verdad" para contar su verdad y no por los 50 mil soles.