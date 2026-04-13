La actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, confirmó su llegada al Perú este 14 de abril como parte de su gira internacional “Global Tour 2026”. Su agenda incluirá diversas actividades protocolares en Lima e Ica, por lo que la reina de belleza se mantendrá en nuestro país por varios días.

Como se sabe, Fátima Bosch se coronó como Miss Universo en noviembre de 2025 y, cinco meses después, la modelo mexicana llega a Perú como soberana universal. Según se informó, la visita de la reina forma parte de una estrategia conjunta entre la organización Miss Perú y autoridades locales para promover el turismo y la cultura peruana a nivel internacional.

“Donde los caminos antiguos conducen por encima de las nubes y algo se queda contigo. Nos vemos pronto”, escribió la cuenta oficial del Miss Universo en redes sociales, junto a una imagen de Fátima Bosch luciendo un elegante vestido de gala, acompañado de la bandera peruana y Machu Picchu como fondo.

¿Qué lugares visitará Fátima Bosch?

Aún no hay un cronograma completo; sin embargo, Jessica Newton adelantó que la agenda incluirá diversas actividades culturales y turísticas, entre ellas, está la región Ica, donde se desarrollarán las principales labores los días 17 y 18 de abril.

“Vamos a hacer un pasacalle, también un evento en la laguna de Huacachina. Queremos recrear imágenes inspiradas en la sirena de Huacachina para contar la historia, además de una feria para mostrar la artesanía y la gastronomía”, comentó a 24 Horas.

Asimismo, la directora de la organización Miss Perú también adelantó que Fátima participará en experiencias típicas de la región, como la pisa de la uva y la presentación de bailes tradicionales de la Localia además de presentaciones de bailes tradicionales.

Fátima Bosch arribará al país para cumplir una agenda oficial que incluye actividades en Lima e Ica. (Foto: Difusión)

Miss Perú 2026

Además de su paso por Ica, la agenda de Fátima Bosch contempla actividades en Lima, donde la reina participará en encuentros institucionales y eventos relacionados como el Miss Perú 2026.

Jessica Newton reveló a través de su cuenta oficial de Instagram que Fátima Bosch será participe de la coronación de la próxima Miss Perú 2026 en el Teatro Municipal del Callao, ceremonia en la que Karla Bacigalupo entregará la corona a su sucesora.

El recientemente inaugurado Teatro Municipal del Callao se proyecta como uno de los nuevos epicentros culturales más importantes del país.