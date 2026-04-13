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Fátima Bosch arribará al país para cumplir una agenda oficial que incluye actividades en Lima e Ica. (Foto: Difusión)
Fátima Bosch arribará al país para cumplir una agenda oficial que incluye actividades en Lima e Ica. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, confirmó su llegada al Perú este 14 de abril como parte de su gira internacional “Global Tour 2026”. Su agenda incluirá diversas actividades protocolares en Lima e Ica, por lo que la reina de belleza se mantendrá en nuestro país por varios días.

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