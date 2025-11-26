El nombre de Fátima Bosch, flamante Miss Universo 2025, continúa en el centro de la conversación global. Tras su coronación el 21 de noviembre en Tailandia, la representante de México no solo ha recibido elogios, sino también una ola de ataques, insultos e incluso amenazas de muerte que han encendido un intenso debate en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionan el resultado del certamen y hablan de un presunto fraude sin sustento.

La polémica no es nueva. Semanas antes de la final, Bosch protagonizó uno de los momentos más tensos y virales del concurso cuando, durante la imposición de bandas del 4 de noviembre, el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, la increpó públicamente y llegó a llamarla “tonta”. Según él, la mexicana se negó a grabar un video promocional para una votación extraoficial. El incidente desató una ola de críticas y una división en redes que se ha intensificado tras su victoria.

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la reina compartió una reflexión en sus redes. “Lo que Dios sabe de ti es más importante que lo que otros piensan de ti. Dios conoce tu corazón” , escribió en una de sus historias de Instagram. Minutos después, reveló los mensajes de odio que ha recibido desde que se convirtió en Miss Universo: insultos, descalificaciones y amenazas de muerte tanto para ella como para su familia.

“¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?” , cuestionó. Afirmó además que su fortaleza emocional ha sido clave para enfrentar esta situación: “Gracias a Dios tengo firmes mis valores y mi autoestima, y esto no me derrumba” .

Bosch sostuvo que parte de los ataques tienen un fuerte componente de misoginia: “En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama”.

La reina envió también un mensaje contundente sobre la violencia digital: “ La violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad. Pero hoy estoy aquí para decir algo con absoluta claridad: ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito”.

En ese mismo tono, rechazó los rumores sobre su triunfo: “A quienes me han atacado e inventado calumnias les digo: mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas ”.

Bosch también dedicó un mensaje de apoyo a las mujeres que han sufrido violencia: “A las mujeres que han sufrido violencia en cualquiera de sus formas, les prometo algo: no me voy a quedar callada. Voy a usar esta plataforma para visibilizar. No están solas”. Para ella, la corona que hoy lleva puesta implica un deber: “Una corona no solo simboliza belleza: simboliza responsabilidad”.

Finalmente, agradeció el respaldo de quienes la han defendido de los ataques: “A quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, gracias. Su luz me sostiene”. Y cerró con una reflexión poderosa: “ La violencia jamás podrá contra una mujer que conoce su valor. Mi voz no se apaga. Mi luz nació para iluminar, no para esconderse”.