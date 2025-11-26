La recién coronada Miss Universo 2025, Fátima Bosch, rompió el silencio tras recibir una avalancha de críticas, acusaciones de fraude y amenazas de muerte en sus redes sociales, tras su victoria el pasado 21 de noviembre en Tailandia.

Por ello, en sus redes sociales, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Bosch reveló haber sufrido ataques que incluyen insultos, descalificaciones y amedrantamientos contra ella y su familia.

“¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?”, se preguntó Bosch en una de sus historias, afirmando que sus valores y autoestima están “firmes” y que “esto no me derrumba”.

Bosch enfatizó que los ataques tienen un trasfondo de misoginia, señalando que los ha recibido “por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama”.

Asimismo, la mexicana también abordó directamente los rumores sobre presunto fraude en su victoria, asegurando que es un símbolo de resiliencia femenina. “Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas”, sostuvo.

Para luego, tras calificar estas críticas como violencia de género, concluir con una declaración de principios sobre el uso de su corona: “No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar” .

La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, ha ganado el concurso Miss Universo, que celebró este viernes su gala final en Tailandia, país del que procede Veena Praveenar, que quedó en segundo lugar, con la venezolana Stephany Abasaly en tercera posición. | Video: EFE

Miss Universo 2025 y sus polémicas: acusación de fraude e investigaciones fiscales a su presidente

La polémica sobre el triunfo de Bosch se intensificó con las declaraciones de Omar Harfouch, pianista franco-libanés y exjurado del certamen, quien renunció a su puesto días antes de la final.

Harfouch acusó públicamente que el resultado estaba “arreglado” y que fue presionado a votar por la mexicana debido a un presunto vínculo comercial entre el propietario de Miss Universo, el empresario mexicano Raúl Rocha, y el padre de la modelo, Bernardo Bosch.

“Miss México es una falsa ganadora... Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubái, a votar por Fátima porque necesitan que gane ‘porque será bueno para nuestro negocio’, ¡me dijeron!”, declaró Harfouch.

De forma paralela, la Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó este miércoles que investiga a Raúl Rocha Cantú, el presidente del certamen, por presuntos delitos relacionados con “delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol (robo de combustible) y tráfico de armas”.

El director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil (D), y el empresario mexicano y presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha (I), en la presentación del traje nacional de Miss Universo 2025 | Foto: AFP / LILLIAN SUWANRUMPHA