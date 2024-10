El periodista y conductor de América TV, Federico Salazar, habló sobre un eventual retiro de la televisión peruana, luego de treinta años de trayectoria. En una entrevista con Juliana Oxenford dejó un fuerte mensaje sobre el final de su camino frente a las cámaras, sugiriendo que antes de retirarse voluntariamente, probablemente sería removido del canal.

Durante una entrevista en el programa de YouTube “JOT” de Oxenford, Salazar reflexionó acerca de su futuro en la televisión, insinuando que no determina su retiro. “Yo creo que antes de voluntariamente, me van a botar” , señaló el conductor con su característico humor.

A lo largo de sus tres décadas en América TV, Salazar ha sido testigo de múltiples cambios en la televisión peruana, manteniéndose estable en los noticieros del canal 4. No obstante, compartió que los periodistas, en ocasiones, no tienen la oportunidad de elegir el momento de su retiro. “Antes de entrar a la televisión, yo estuve en prensa y me han sacado de todo”, recordó.

Federico también reflexionó sobre su tiempo en el noticiero, recordando experiencias compartidas con Sol Carreño y Verónica Linares, sus colegas. “Con Sol la pasamos muy bien, eran tiempos en los que podíamos divertirnos más. Hoy en día, con tantas noticias violentas, es imposible mantener ese tono”, comentó, mostrando cierta nostalgia.

El periodista agradeció el apoyo de los equipos de producción con los que ha trabajado a lo largo de su carrera, restando mérito a su propio éxito. “No me atribuyo el rating, eso es producto del trabajo en equipo. He tenido la suerte de estar rodeado de profesionales muy buenos”, concluyó, dejando abierta la incógnita de su permanencia en América TV.