El cantante colombiano Feid asume un nuevo rol en su carrera, esta vez no tan alejado de la música, ya que se volvió embajador global y socio creativo de Salomon, marca de calzado que utiliza para sus presentaciones alrededor del mundo. Ahora, el Ferxxo está a punto de presentar su sociedad creativa al público.

El intérprete de “Feliz cumpleaños Ferxxo” se unió a la reconocida marca internacional para el lanzamiento del rediseñado XT-PATHWAY 2 FERXXO, trabajo al que Feid aportó su estilo personal y raíces culturales.

“Estoy muy emocionado de asumir el rol de director creativo para mis colecciones con Salomon. Siempre que me involucro en un proyecto, lo doy todo, y este zapato no es la excepción, fue creado para destacar”, señaló Feid.

Feid debuta como empresario como embajador global y socio creativo de Salomon. (Foto: Instagram)

“Rompimos esquemas al añadir dijes personalizados como una forma de darle mi toque personal. Y con el acabado que brilla en la oscuridad, se convierte en una pieza verdaderamente única, como la energía que quiero transmitir en todo lo que hago”, agregó el artista.

Entre el trabajo de Feid para esta producción destacan el haber incluido un diseño moderno inspirado en las montañas de su ciudad natal Medellín, Colombia. Además, la zapatilla tiene una etiqueta tejida que dice: “FXXOMOR” y una caricatura dibujada a mano por el propio Ferxxo. Estas zapatillas pueden ser adquiridas en Perú a partir del sábado 25 de octubre, con previo registro en la web.

Cabe señalar que esta producción se da luego que Feid utilizara sus redes sociales para anunciar que se tomaría un descanso de los conciertos en vivo. A través de sus redes sociales, el colombiano agradeció a sus seguidores por un 2025 lleno de trabajo y sorpresas.

“Es como una despedida, pero no se lo tomen tan en serio. Gracias porque el 2025 se convirtió en el año más ‘chimba’ y más importante de toda mi vida ¡gracias por entregarnos tanto este año! A mi familia, al equipo, a nuestros seguidores. Gracias por ir a tantos países a ver este show que tejimos especialmente para este formato. No extrañen mucho al Ferxxo en los stages por ahora”, escribió Feid.