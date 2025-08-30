El colombiano Feid alcanzó un hito al conseguir que el Pantone Color Institute reconozca oficialmente su distintivo tono, el ‘Ferxxo Green’, convirtiéndolo en el primer artista latino en lograrlo.

El anuncio se produce tras el lanzamiento de “Se Lo Juro Mor”, un sencillo que ha debutado en la lista Global Top Songs de Spotify y se ha posicionado en las listas de 16 países.

Este reconocimiento lo convierte en el primer artista latino en lograrlo | Foto: Difusión

La canción marca el regreso de Feid a su sonido inicial, resonando con el estilo de proyectos como '19′ e 'Inter Shibuya – La Mafia’.

El ‘Ferxxo Green’ es descrito por Pantone como un color que simboliza independencia y optimismo. Por su parte, para los seguidores del artista, este tono ha pasado de ser una característica visual a un símbolo de la comunidad que ha crecido a su alrededor.

Además, Feid se ha destacado recientemente por ser el primer artista latino en tener su propio escenario en el prestigioso festival Summer Sonic 2025 en Japón.

El espacio, llamado “Feliz Cumpleaños Ferxxo”, contó con la participación de artistas invitados como Tainy y Bomba Estéreo.