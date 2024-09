El Ministerio de Cultura del Perú rindió homenaje al querido actor y comediante Rodolfo Carrión, conocido popularmente como “Felpudini”, quien falleció el 26 de septiembre de 2024 a los 75 años, tras una ardua batalla contra el cáncer. A través de sus redes sociales, la entidad gubernamental compartió una emotiva publicación donde lamentó el deceso.

“Lamentamos informar el fallecimiento del artista Rodolfo Carrión, conocido como ‘Felpudini’, ícono de la comicidad en nuestro país, recordado por su participación en programas humorísticos”, señalaron en el mensaje. Asimismo, expresaron sus “sentidas condolencias” a sus familiares y amigos, acompañando la publicación con una imagen del comediante.

Rodolfo Carrión se destacó en la televisión peruana por su participación en emblemáticos programas cómicos como “Risas y salsas” y “El wasap de JB” en ATV, donde compartió escena con el humorista Jorge Benavides. Ambos interpretaron una memorable parodia de “Batman y Robin”, que lo llevó a popularizar frases icónicas como “No me mientas” y “No te lo puedo creer”. Su legado en la comedia y su inconfundible estilo continuarán siendo recordados por el público peruano.

Ministerio de Cultura despidió a Felpudini | Foto: Facebook (Captura)

¿Qué decía Felpudini sobre su lucha contra el cáncer?





En una de sus últimas entrevistas con El Comercio, reveló sus sentimientos sobre el diagnóstico: “Cuando me dijeron que tenía cáncer, me afectó, pero no de manera tan profunda. Nunca pregunté cuánto tiempo de vida me queda porque no quiero establecer límites que condicionen mi existencia”.

A lo largo de sus últimas apariciones en televisión, Carrión se mostró despreocupado ante la muerte, sugiriendo una resignación ante su situación. En Magaly TV, comentó con una mezcla de humor y reflexión: “¿Para qué pensar en la muerte si ya está en la esquina? Está haciendo esto” , mientras hacía un gesto de saludo con su mano derecha, “diciendo ‘te espero’”.

Sin embargo, también mantuvo un espíritu de lucha, expresando su determinación en la pelea contra la enfermedad. En la misma entrevista con El Comercio, afirmó: “Los tumores se han reducido en un 50%. Estamos en la pelea para ver quién gana. Estoy seguro de que voy a ganar” . Su legado y su inquebrantable espíritu continuarán inspirando a quienes lo recordarán con cariño.

¿De qué falleció Rodrigo Carrión “Felpudini”?





Rodolfo Carrión, el entrañable actor y comediante conocido como “Felpudini”, nació el 9 de abril de 1949 en Carhuaz y falleció el jueves 26 de septiembre tras una dura batalla contra el cáncer. A lo largo de su destacada carrera, Carrión formó parte de numerosos programas humorísticos en la televisión peruana, siendo recordado especialmente por su participación en “Risas y salsas” y “El wasap de JB”.

En sus últimos días, Felpudini dictó talleres de actuación en el Teatro Jade, un espacio cultural que pertenecía a su amigo Efraín Aguilar. Sin embargo, la salud del comediante se deterioró drásticamente después de ser diagnosticado con cáncer de pulmón terminal en enero de 2024. Ante la falta de tratamientos efectivos, fue sometido a una cura experimental en la Clínica Ricardo Palma.

Felpudini pasó sus últimos días en el distrito de San Miguel, en Lima, rodeado del cariño de su hermana Gladys y sus sobrinos. En su vida personal, estuvo casado con la modelo y vedette Analí Cabrera, a quien consideró el amor de su vida, desde 1982 hasta 1990. Cabrera falleció en 2011 tras luchar contra el cáncer de mama, una pérdida que dejó una huella profunda en la vida de Carrión. No tuvo hijos.