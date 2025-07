Raúl Beryón, comediante recordado por su participación en ‘Risas y Salsas’ y amigo cercano de Rodolfo Carrión, ‘Felpudini’, compartió conmovedores detalles sobre los últimos días del querido artista, quien falleció a causa de un cáncer de pulmón en setiembre del 2024.

“Rodolfo es mi hermano. Él prácticamente murió en mis brazos”, dijo en una entrevista para un podcast de Trome. “Ese día fuimos a su casa tras salir del médico, pero no podía subir las escaleras. Le dije: ‘yo te ayudo’, y ahí se cayó. Lo llevé de inmediato al hospital Mongrut, pero ya había fallecido. Fue una pena enorme. Él tenía todas las ganas de vivir” , agregó.

A pesar del avance del cáncer, con el que batallaba desde el 2023, Carrión mantuvo una actitud positiva y nunca perdió la fe. Según relató el productor Efraín Aguilar Pardavé, también amigo de Felpudini, estaba consciente de su situación y se preparó emocionalmente para lo inevitable.

“Él ya había vivido una muerte antes. Sobrevivió al terremoto de Áncash en 1970. Me contaba que cuando la muerte se acerca, uno siente que se apagan los ojos poco a poco. En aquella ocasión lo rescataron de los escombros cuando ya no podía respirar. Esto fue, para él, una repetición” , recordó Aguilar en una entrevista con El Comercio.

Velorio de Rodolfo Carrión 'Felpudini'. Foto: Britanie Arroyo/ @photo.gec

Su salud se deterioraba desde hace años

Rodolfo Carrión enfrentó múltiples problemas de salud a lo largo de su vida. En 2011 fue sometido a una uretrotomía, y en 2023 fue ingresado de emergencia al Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) debido a una severa insuficiencia cardíaca, con un corazón que solo funcionaba al 20%. Ese mismo año se le detectó un cáncer de pulmón en etapa 4.

Rodolfo Carrión, actor que dio vida a Felpudini en "El Jefecito", enfrenta una dura batalla contra el cáncer de pulmón. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

Jorge Benavides, quien trabajó con él en diversos programas de televisión, también compartió que Felpudini ya presentaba complicaciones pulmonares desde entonces. Por ello, decidió no incluirlo en su elenco de “JB en ATV”, priorizando su bienestar.

“El tío Felpu ya tenía problemas respiratorios. Nos pedía apagar el aire acondicionado porque se ahogaba, tosía. Tampoco toleraba el polvo de la ropa del vestuario. Si se contagiaba de COVID, no lo hubiera resistido. Ya estaba delicado, aunque pocos lo sabían” , confesó.

“No se le rindió el homenaje que merecía”

De otro lado, Aguilar expresó su indignación por la falta de un homenaje oficial al actor, a pesar de su enorme contribución al arte y entretenimiento del país.

“Me da rabia. Me hierve la sangre. Un artista como él merecía ser velado en el Ministerio de Cultura. No quiero comparar, pero muchos que han estado ahí no han aportado ni un pepino a la cultura”, sentenció.