La familia de Luciana Fuster atraviesa un momento de profunda reflexión luego de que Fernanda Fuster, hermana mayor de la modelo e influencer, revelara públicamente que padece esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmunitaria que afecta el sistema nervioso central. La confesión, compartida a través de sus redes sociales, tuvo un fuerte impacto entre sus seguidores por la franqueza y carga emocional con la que relató una realidad que la acompaña desde hace seis años.

Fernanda explicó que su vida cambió radicalmente tras recibir el diagnóstico, viéndose obligada a replantear rutinas, proyectos y su concepto de normalidad. En su testimonio detalló que durante años convivió con síntomas como dolor constante, fatiga y malestares físicos que afectaron seriamente su calidad de vida. La esclerosis múltiple, que suele diagnosticarse en adultos jóvenes, no tiene cura, pero cuenta con tratamientos que ayudan a controlar su evolución, un aspecto que la joven destacó como fundamental en su proceso.

Fue precisamente un avance médico lo que la motivó a hacer pública su historia. Este martes 30 de diciembre, Fernanda Fuster publicó un video en el que mostró parte de su proceso personal y reveló que su tratamiento fue cambiado recientemente.

“Estos últimos días han sido los más emocionantes que he tenido en años (…) porque por fin cambiaron mi medicina a una mejor, una que me permite simplemente tener calidad de vida”, expresó. La joven relató que, tras años de sufrimiento, ahora logra despertar sin dolor ni fiebre, aunque fue clara al señalar que la enfermedad sigue presente.

“Aunque sé que la Esclerosis Múltiple sigue conmigo, ya siento que es algo con lo que al fin voy a poder convivir ”, señaló, reconociendo que el verdadero cambio radica en poder recuperar pequeñas acciones cotidianas. En otro momento de su mensaje, Fernanda confesó: “Ya no recuerdo cómo es vivir normal” , una frase que conmovió a miles de usuarios. Pese a ello, aseguró sentirse “feliz y con mucha esperanza de tener la oportunidad de empezar de nuevo”.

Tras la revelación, Luciana Fuster no tardó en pronunciarse y dedicarle un mensaje cargado de admiración y afecto. A través de los comentarios del video, la ex Miss Grand International destacó la fortaleza de su hermana y el ejemplo que representa en su vida.

“Eres la persona más fuerte que existe. Me enseñas todos los días a no rendirme” , escribió, resaltando además su nobleza y buen corazón.

Luciana Fuster expresa apoyo total a su hermana tras revelación de enfermedad crónica.

Finalmente, le hizo una promesa pública: “ Jamás jamás vas a estar sola ni te va a faltar nada” , reafirmando el apoyo incondicional de su familia en esta etapa.

