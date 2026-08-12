Fernanda Urbina y Anely Dávila se pronuncian tras ser acusadas de burlarse de Naldy Saldaña en concierto.
Fernanda Urbina y Anely Dávila se pronuncian tras ser acusadas de burlarse de Naldy Saldaña en concierto.
Por Redacción EC

Fernanda Urbina y Anely Dávila, integrantes de la orquesta La Bella Luz, se pronunciaron luego de la polémica generada por un gesto que realizaron durante una presentación en Tarapoto. Las artistas fueron cuestionadas en redes sociales después de que las imágenes fueran interpretadas como una presunta burla a Naldy Saldaña, exintegrante de la agrupación que denunció al exdirector musical César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.