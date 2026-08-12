Fernanda Urbina y Anely Dávila, integrantes de la orquesta La Bella Luz, se pronunciaron luego de la polémica generada por un gesto que realizaron durante una presentación en Tarapoto. Las artistas fueron cuestionadas en redes sociales después de que las imágenes fueran interpretadas como una presunta burla a Naldy Saldaña, exintegrante de la agrupación que denunció al exdirector musical César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos.

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El episodio ocurrió durante un concierto realizado el viernes 7 de agosto. En las imágenes difundidas por Magaly TV La Firme, Urbina y Dávila aparecen juntas sobre el escenario, entre risas, mientras realizan una dinámica que algunos relacionaron directamente con los videos que forman parte del caso denunciado por Saldaña. La escena provocó críticas y obligó a las cantantes a explicar qué había ocurrido.

Urbina negó categóricamente que ambas hayan querido burlarse de su excompañera. Según explicó, ese juego forma parte de sus presentaciones desde mucho antes de que se conociera la denuncia de Saldaña. “Anely y yo jamás nos hemos burlado de Naldy ni de la delicada situación que está atravesando”, afirmó en sus redes sociales. Además, compartió imágenes de conciertos anteriores para demostrar que la dinámica ya había sido utilizada por ambas.

Sin embargo, la cantante reconoció que el contexto hizo que el gesto resultara inoportuno. “Reconozco que quizás el momento no fue el indicado para continuar con este tipo de juego”, sostuvo Urbina. Al mismo tiempo, marcó distancia entre admitir que la escena pudo ser desafortunada y aceptar que existió una intención de ridiculizar a Saldaña. “Naldy merece respeto, y nosotras también”, agregó.

Por su parte, Anely Dávila respaldó públicamente la explicación de su compañera y compartió las publicaciones de Urbina. La cantante también reaccionó ante los mensajes que recibió tras la difusión de las imágenes y cuestionó la ola de ataques que se generó en redes sociales. Ambas atraviesan este episodio mientras continúa la controversia alrededor de La Bella Luz y la denuncia presentada por Saldaña.

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La polémica se produce además en medio de una investigación que continúa abierta contra Sánchez Chavesta. La defensa de Saldaña ha señalado que cuenta con conversaciones de WhatsApp que, según su versión, demostrarían que algunas integrantes de la agrupación conocían lo que estaba ocurriendo. Por ello, el caso todavía tiene varios capítulos pendientes tanto en el ámbito judicial como en el mediático.