La exMiss Trujillo Claudia Meza fue citada por la Fiscalía para brindar una nueva declaración sobre los hechos ocurridos durante la denominada ‘Fiesta del terror’ en Mala, ocurrida a inicios de 2019. La modelo reveló que recibió la citación en mayo de este año y que deberá participar en una cámara Gesell como parte de la investigación.

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Durante una entrevista en el programa ‘Magaly TV, la firme’, Meza explicó que la diligencia fue programada por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mala. Según relató, han transcurrido aproximadamente siete años desde la reunión y recién ahora fue convocada para volver a declarar sobre los hechos que denunció.

“Han pasado siete años y recién me han citado para pasar la cámara Gesell y relatar todos los sucesos” , manifestó la modelo durante la entrevista. Meza también señaló que algunos detalles de lo ocurrido podrían variar con el paso del tiempo, aunque afirmó que mantiene presente la experiencia que vivió.

La exMiss Trujillo denunció presuntos tocamientos y actos libidinosos ocurridos durante la reunión. En su denuncia, Faruk Guillén fue señalado por la modelo. Asimismo, Meza sostuvo que llegó al encuentro luego de recibir una invitación de Nicola Porcella.

El caso también involucró a Poly Ávila, exintegrante del programa ‘Combate’, quien denunció haber sido presuntamente drogada durante la reunión. Su denuncia generó una investigación y una amplia cobertura mediática sobre lo ocurrido aquella noche.

La denominada ‘Fiesta del terror’ reunió a distintas personas vinculadas con el entretenimiento y los programas de realities. Además de Meza, Ávila, Guillén y Porcella fueron mencionados en diferentes circunstancias dentro de las investigaciones relacionadas con el caso.

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La nueva diligencia de Claudia Meza forma parte de las actuaciones que realiza la Fiscalía para recopilar información sobre los hechos denunciados. La modelo deberá brindar su testimonio mediante una cámara Gesell y relatar nuevamente lo ocurrido durante la reunión de 2019.