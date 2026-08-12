Claudia Meza declara ante la Fiscalía por caso de la ‘Fiesta del terror’ ocurrida en Mala. (Foto: Redes sociales)
Claudia Meza declara ante la Fiscalía por caso de la ‘Fiesta del terror’ ocurrida en Mala. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

La exMiss Trujillo Claudia Meza fue citada por la Fiscalía para brindar una nueva declaración sobre los hechos ocurridos durante la denominada ‘Fiesta del terror’ en Mala, ocurrida a inicios de 2019. La modelo reveló que recibió la citación en mayo de este año y que deberá participar en una cámara Gesell como parte de la investigación.

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