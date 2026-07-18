El artista peruano Hugo Muñoz, conocido como el payaso Pitillo, presentará su nuevo espectáculo denominado “Julicirco” desde el 17 de julio hasta el 31 de agosto en las instalaciones del Centro Comercial Real Plaza Puruchuco, en Ate, como parte de la tradicional temporada de circos por Fiestas Patrias.

La nueva producción de ‘El Circo de la Alegría’ contará con la participación de delegaciones artísticas de Brasil, El Salvador, México y Colombia, quienes realizarán actos de acrobacia, fuerza y destreza física. El elenco internacional estará acompañado de manera permanente por un marco musical en vivo, cantantes y un cuerpo de baile.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles en la plataforma web de Ticketmaster

Según anunció la producción, el recinto cuenta con una carpa de 18 metros de altura y una infraestructura interna diseñada para asegurar la visibilidad total desde cualquier ubicación. Asimismo, el espacio técnico se encuentra equipado con pantallas multimedia, un sistema de sonido envolvente y equipos de iluminación de última generación.

Las funciones se realizarán de lunes a viernes de 5:30 p.m. a 8:30 p.m., mientras que los sábados, domingos y días feriados se ofrecerán cuatro funciones programadas para las 11:00 a.m., 3:00 p.m., 5:30 p.m. y 8:30 p.m.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles en Ticketmaster y en las boleterías físicas instaladas en el centro comercial.