Contará con la participación de delegaciones artísticas de Brasil, El Salvador, México y Colombia | Foto: Difusión
Contará con la participación de delegaciones artísticas de Brasil, El Salvador, México y Colombia | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El artista peruano Hugo Muñoz, conocido como el payaso Pitillo, presentará su nuevo espectáculo denominado “Julicirco” desde el 17 de julio hasta el 31 de agosto en las instalaciones del Centro Comercial Real Plaza Puruchuco, en Ate, como parte de la tradicional temporada de circos por Fiestas Patrias.

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