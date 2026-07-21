Las entradas para ambos eventos se encuentran disponibles en Teleticket y en las boleterías físicas del centro comercial en Surco | Foto: Difusión / Composición EC
Las entradas para ambos eventos se encuentran disponibles en Teleticket y en las boleterías físicas del centro comercial en Surco | Foto: Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

El Gran Circo de Ucrania y el Circo Rousell iniciaron sus temporadas de presentaciones en Lima durante Fiestas Patrias, en la Explanada Tribuna del Jockey Club, ubicada en Santiago de Surco.

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