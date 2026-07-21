El Gran Circo de Ucrania y el Circo Rousell iniciaron sus temporadas de presentaciones en Lima durante Fiestas Patrias, en la Explanada Tribuna del Jockey Club, ubicada en Santiago de Surco.

En ese sentido, el espectáculo ucraniano, bajo el nombre de Zirka, inició el 10 de julio, para extenderse hasta el 16 de agosto, con una propuesta artística inspirada en el universo y la participación de más de 50 artistas de Europa.

La producción incluye una orquesta en vivo, vestuario de gran despliegue, efectos de iluminación y números aéreos de alta complejidad.

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Entre las atracciones principales del Gran Circo de Ucrania figuran los trapecios volantes dobles a cargo del grupo Flying Henríquez y la presentación acrobática sobre patines del dúo español Sky Skater.

Asimismo, la propuesta integra al Duo Adventures, conformado por una madre ucraniana y su hija en un número de aro aéreo, además de rutinas de equilibrio, malabarismo y fuerza.

Circo Rousell

Por su parte, el Circo Rousell presenta su temporada 2026 del 17 de julio al 16 de agosto en la misma ubicación, celebrando más de cinco décadas de trayectoria en el entretenimiento familiar.

La compañía combina actos de circo clásico con elementos teatrales y tecnología moderna en iluminación y sonido.

El programa del Circo Rousell abarca números de telas aéreas, equilibrio en rolabola, malabares de rebote, diábolos, trapecio fijo, pulsadas acrobáticas y las intervenciones cómicas del payaso Peluzín Jr., dirigidas a espectadores de todas las edades.

Las entradas para ambos espectáculos se encuentran disponibles para el público general en Teleticket y en las boleterías físicas habilitadas en el recinto del Jockey Club.

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