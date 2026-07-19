Tom Cruise ofreció un emotivo discurso en la final del Mundial 2026. (Foto: Franck Fife / AFP)
Tom Cruise ofreció un emotivo discurso en la final del Mundial 2026. (Foto: Franck Fife / AFP)
Por Redacción EC

La final del Mundial 2026 no solo estuvo marcada por la expectativa deportiva entre España y Argentina, sino también por un espectáculo cargado de figuras internacionales en el MetLife Stadium. Uno de los momentos más emotivos fue la participación del actor Tom Cruise, quien ofreció un discurso antes del encuentro del último partido de la Copa del Mundo.

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