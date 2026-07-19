La final del Mundial 2026 no solo estuvo marcada por la expectativa deportiva entre España y Argentina, sino también por un espectáculo cargado de figuras internacionales en el MetLife Stadium. Uno de los momentos más emotivos fue la participación del actor Tom Cruise, quien ofreció un discurso antes del encuentro del último partido de la Copa del Mundo.

La estrella de Hollywood formó parte de la ceremonia de clausura organizada para la gran final, un evento que buscó llevar la Copa del Mundo a una dimensión más cercana al entretenimiento global. Junto a otros reconocidos artistas, Tom Cruise aportó una presencia cinematográfica a una jornada que reunió a millones de aficionados.

Durante la ceremonia de clausura de la gran final, el protagonista de las sagas “Misión imposible” y “Top Gun” resaltó el valor del fútbol como un lenguaje universal capaz de superar fronteras. Su mensaje estuvo enfocado en la pasión compartida por el deporte y en la capacidad del Mundial para reunir a personas de diferentes países y culturas.

“Esto es grandioso. Hemos compartido momentos de alegría y de esperanza. Momentos que no olvidaremos. El fútbol es una lengua que se habla sin palabras”, dijo ante millones de personas en el centro del MetLife Stadium.

Su discurso tuvo como eje principal el poder del fútbol para unir al mundo. El actor destacó al deporte rey como una fuerza capaz de crear lazos, acercar culturas y convertir desconocidos en amigos. “Una fuerza que une a las personas. Que convierte extraños en amigos. Nos recuerda quiénes somos”, precisó.

El actor estadounidense y estrella de “Digger”, también dedicó unas palabras a España y Argentina, las selecciones que minutos después disputarían una final histórica por el título mundial y que, finalmente, tuvo como ganador a ‘La Roja’.

Tom Cruise ofreció un emotivo discurso en la final del Mundial 2026. (Foto: Franck Fife / AFP)

“España y Argentina. La historia pertenece a todos y cada uno de nosotros. A cada selección y a cada jugador. A cada aficionado y a cada voluntario. Cada sueño que nace desde el campo. Celebremos juntos por un gran torneo”, finalizó su discurso.

Con su mensaje, Tom Cruise se convirtió en una de las figuras resaltantes de la final del Mundial 2026. Más allá del resultado deportivo, su mensaje reforzó la idea de que una Copa del Mundo representa una celebración global.