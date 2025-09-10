El chef Rodrigo Fernandini y el alcalde de Magdalena del Mar lideran la creación del sándwich de chicharrón más grande del mundo | Foto: Archivo GEC / Composición EC
El chef Rodrigo Fernandini y el alcalde de Magdalena del Mar lideran la creación del sándwich de chicharrón más grande del mundo | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Redacción EC

El miércoles 10 de setiembre, el distrito limeño de se sumó a la fiebre del “” del popular 'streamer’ español Ibai Llanos, preparando el que, según sus organizadores, es el " más grande del mundo".

De ese modo, el evento, que congregó a cientos de personas en la plaza principal del distrito, buscó impulsar el plato peruano en la recta final del concurso global.

El gigantesco sánguche, que medía 4 metros de largo por 3 de ancho, fue preparado por un equipo de más de una docena de cocineros de ocho restaurantes de Lima, junto con el chef peruano Rodrigo Fernandini y el alcalde del distrito, Francis Allison, rindiendo más de 500 porciones.

Fernandini, chef y divulgador culinario, explicó que la clave de este plato aparentemente sencillo radica en la calidad de sus ingredientes: un pan crocante, camote o batata frita en manteca de cerdo, y una salsa criolla con cebolla, limón y ají.

Luego agregó que, más allá de la competencia, este tipo de eventos son “una excusa” para celebrar la cultura y la gastronomía peruanas. “Nuestra gastronomía es lo que más nos enorgullece, y esto es una forma de demostrarlo”, agregó.

Un gigantesco pan se despliega en el corazón de Magdalena para dar inicio a la preparación del pan con chicharrón más grande del mundo. (Foto: GEC)
Un gigantesco pan se despliega en el corazón de Magdalena para dar inicio a la preparación del pan con chicharrón más grande del mundo. (Foto: GEC)

De igual forma, para los asistentes, el desayuno fue un éxito total. “Está buenazo y es bien grande”, comentó Haidée, una joven de Chiclayo que probó una porción.

Otros, como una mujer que se reservó su porción, señalaron: “Me lo llevo a mi casa con un cafecito calientito, lo veo riquísimo, madre”.

Chicharrones y camotes listos para convertirse en protagonistas del pan con chicharrón más grande preparado en Magdalena. (Foto: GEC)
Chicharrones y camotes listos para convertirse en protagonistas del pan con chicharrón más grande preparado en Magdalena. (Foto: GEC)

Cabe mencionar que, con más de 28 millones de votos en redes sociales, Perú y Venezuela se enfrentarán en la final del torneo gastronómico de Ibai, enfrentando al pan con chicharrón peruano contra la arepa pepiada venezolana.

¿Cómo votar por el pan con chicharrón?

Para apoyar al Perú, los usuarios pueden ingresar a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en TikTok, Instagram o YouTube, donde se realizan las votaciones abiertas en tiempo real. Cada interacción cuenta, y la organización de los peruanos en redes sociales ha sido clave para llegar a esta instancia.

@ibaillanos

PERÚ vs VENEZUELA | GRAN FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

*Con información de EFE

