El regreso de Shakira a Lima generó grandes emociones, especialmente por su ya famoso “Camina con la Loba”, donde la cantante sale del ‘backstage’ acompañada por fans seleccionados durante su gira 'Las mujeres ya no lloran’.

Y por ello, el pasado domingo 16 de noviembre, durante su tercer concierto del 2025 en el Estadio Nacional, una lista numerosa de celebridades se sumaron al segmento especial. Entre ellas estuvo la actriz y empresaria peruana Fiorella Cayo.

Shakira ofreció un nuevo concierto en el Estadio Nacional de Lima. (Foto: Difusión)

Tras su participación, Cayo compartió sus impresiones y la gran emoción que sintió, confesando en sus redes sociales que su encuentro con Shakira se dio de manera muy cercana.

“Mucha emoción, poder conocer a Shakira, estar a un centímetro literal y no pedirle una foto porque no quise molestarla, pero fue genial compartir con ella un poco”, escribió en su publicación, destacando además la experiencia de ver el “concierto espectacular”.

Cayo también tuvo palabras de gran admiración hacia la intérprete de “Waka Waka”, a quien considera un modelo de fortaleza. “Un trabajo admirable a través de los años, una mujer que ha dado un gran ejemplo de resiliencia”, sostuvo.

La actriz, conocida por su papel en ‘Torbellino’, concluyó su mensaje agradeciendo a Dios por cumplir su deseo del año de ver y estar cerca de quien considera un ícono.

“Todo el año sintiendo que en algún momento estaría cerca de esta gran mujer Shakira que para mí es un icono de la buena música de mi vida y se me hizo. La energía de Dios es poderosa”, dijo.

Cayo compartió la experiencia junto a otras personalidades como las actrices Francisca Aronsson, Mayra Goñi y Flavia Laos, así como los exchicos ‘reality’ Zumba y Carol ‘Cachaza’ Reali.

La artista colombiana ofrecerá un cuarto y último concierto este martes 18 de noviembre en el Estadio Nacional.