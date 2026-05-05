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La actriz criticó al comunicador argentino que insinuó que el cantante podría haber sido infiel a su hermana, Stephanie.Cayo | Foto: Archivo GEC / Composición EC
La actriz criticó al comunicador argentino que insinuó que el cantante podría haber sido infiel a su hermana, Stephanie.Cayo | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

La actriz Fiorella Cayo salió en defensa de su hermana, Stephanie Cayo, y de su pareja, el cantante Alejandro Sanz, frente a las declaraciones del presentador argentino Javier Ceriani, quien aseguró que el músico mantiene una relación paralela con una modelo colombiana y que “solo estaría jugando” con la peruana.

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