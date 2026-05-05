La actriz Fiorella Cayo salió en defensa de su hermana, Stephanie Cayo, y de su pareja, el cantante Alejandro Sanz, frente a las declaraciones del presentador argentino Javier Ceriani, quien aseguró que el músico mantiene una relación paralela con una modelo colombiana y que “solo estaría jugando” con la peruana.
La actriz Fiorella Cayo salió en defensa de su hermana, Stephanie Cayo, y de su pareja, el cantante Alejandro Sanz, frente a las declaraciones del presentador argentino Javier Ceriani, quien aseguró que el músico mantiene una relación paralela con una modelo colombiana y que “solo estaría jugando” con la peruana.
En sus redes sociales, la intérprete confrontó directamente al conductor por difundir estas versiones. “Te debe ir bastante mal como para inventarte tantas mentiras. Felizmente los que conocen a Alejandro pueden ver lo bajo que puede caer alguien como tú para levantar tan falsos testimonios solo por views”, dijo Cayo.
Sin embargo, sus palabras provocaron cuestionamientos entre diversos usuarios de Internet. Según información de "Amor y Fuego", varios internautas calificaron de “ingenua” a la actriz por asegurar que conoce la verdadera personalidad del español tras haber coincidido con él en pocas ocasiones.
Algunos seguidores mencionaron que Fiorella buscaba proteger los beneficios obtenidos por el reciente concierto de Sanz en Lima, donde alumnos de su academia de talentos participaron en el espectáculo.