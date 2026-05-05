La actriz Fiorella Cayo salió en defensa de su hermana, Stephanie Cayo, y de su pareja, el cantante Alejandro Sanz, frente a las declaraciones del presentador argentino Javier Ceriani, quien aseguró que el músico mantiene una relación paralela con una modelo colombiana y que “solo estaría jugando” con la peruana.

En sus redes sociales, la intérprete confrontó directamente al conductor por difundir estas versiones. “Te debe ir bastante mal como para inventarte tantas mentiras. Felizmente los que conocen a Alejandro pueden ver lo bajo que puede caer alguien como tú para levantar tan falsos testimonios solo por views” , dijo Cayo.

Fiorella Cayo / Angela Ponce

Sin embargo, sus palabras provocaron cuestionamientos entre diversos usuarios de Internet. Según información de "Amor y Fuego", varios internautas calificaron de “ingenua” a la actriz por asegurar que conoce la verdadera personalidad del español tras haber coincidido con él en pocas ocasiones.

Algunos seguidores mencionaron que Fiorella buscaba proteger los beneficios obtenidos por el reciente concierto de Sanz en Lima, donde alumnos de su academia de talentos participaron en el espectáculo.

“Tiene que defender su lugar para que no se le acabe el regalo que le cayó del cielo”, señaló una usuaria en relación con la exposición que recibió la escuela de la artista durante el evento.

Por su parte, Fiorella ha preferido ignorar los comentarios negativos, manteniendo su postura de respaldo hacia el vínculo que une a su hermana con el intérprete de “Amiga mía”.