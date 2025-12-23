Fiorella Chirichigno, exintegrante de “Esto es guerra”, se casó con un ciudadano alemán el pasado viernes 19 de diciembre, según reveló ella misma a través de sus redes sociales, donde compartió románticas fotografías de la celebración.
En las imágenes se puede ver a la modelo, recordada por su relación con el futbolista Paolo Guerrero, con una gran sonrisa, luciendo un elegante traje de novia y una malla blanca cubriendo su cabeza.
Por su parte, el novio lució un traje negro con camisa blanca. Ambos aparecen sonrientes y muy felices mientras disfrutan de su unión.
Otra imagen de la cuenta de Instagram muestra a los flamantes esposos cortando el pastel de la boda, dejando ver al centro de la imagen los anillos de ambos.
“Mi hogar eres tú, Esposo. Fui muy, muy feliz ese día. ¿Se nota no? 19.12.2025”, señala la descripción del post de Chirichigno, el mismo que ha sido celebrado por sus seguidores.
Cabe resaltar que la ceremonia se realizó de forma privada y solo asistieron familiares y amigos cercanos de la pareja, entre ellos, la actriz María Grazia Gamarra y la modelo Stephanie Cayo.
