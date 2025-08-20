La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Arequipa inició una investigación preliminar contra Patricio Rafael Sucre Monroy, ‘tiktoker’ conocido en redes sociales como ‘El Arequipeñazo’ por haber cometido presunta discriminación contra un grupo de bailarines de caporales.

El incidente se produjo durante una transmisión en vivo en la avenida Ejército (Centro de Arequia), un lugar donde ensayan diversas agrupaciones folclóricas, a quien el influencer amenazó con atropellarlos e insultó con expresiones ofensivas mientras emitía el momento a sus seguidores.

¿Qué acciones tomará la Fiscalía contra ‘El Arequipeñazo’?

La fiscal provincial Verónica Bellido Mariscal Castillo tomó la decisión de oficio, disponiendo el inicio de diligencias inmediatas. El objetivo es identificar tanto a los agraviados como al investigado, además de revisar y analizar el material audiovisual.

La investigación se desarrollará en un plazo de 60 días y busca determinar la presunta comisión del delito de discriminación e incitación a la discriminación, recogiendo testimonios e identificando a los afectados, anunció el Ministerio Público de Arequipa en su cuenta de Facebook.

En declaraciones recogidas por el diario Trome, una de las jóvenes agredidas por ‘El Arequipeñazo’, identificada como Mirella, expresó su indignación. “Nos entristece la forma en que nos trató ese joven. Quiero aclarar que no son solo residentes de Puno los que bailan esas danzas, nosotros somos nacidos en Arequipa” , dijeron.

Mirella también declaró que van a proceder a denunciar el hecho, haciendo hincapié en que en el lugar “hubo niños” y que contaban con los permisos necesarios para realizar su práctica de baile.

Anuncio del Ministerio Público