Flavia López, representante del Perú en el Miss Grand International 2025, vivió un momento de reivindicación y triunfo personal este miércoles 15 de octubre durante la fase preliminar del certamen, celebrada en Vietnam. La modelo de 20 años regresó a los escenarios tras superar una lesión en la rodilla, que semanas atrás la había obligado a usar silla de ruedas y a suspender los ensayos en tacones.

Lejos de ceder ante la adversidad, Flavia volvió a brillar con fuerza, cautivando al jurado y al público con su determinación, carisma y elegancia.

El camino no fue fácil. Durante los ensayos iniciales, López sufrió una lesión que requirió reposo, fisioterapia y el uso de muletas. Aun así, continuó participando en las actividades oficiales del concurso, demostrando compromiso y optimismo.

Flavia López conquista al jurado del Miss Grand. (Foto: Instagram)

Durante las primeras presentaciones, la peruana desfiló con sandalias y calzado plano para evitar agravar la dolencia, pero su espíritu competitivo y su profesionalismo la mantuvieron entre las favoritas del público.

En la preliminar, durante la pasada en traje de baño, optó por usar zapatillas deportivas y una rodillera visible en la pierna afectada, generando admiración por su actitud segura y resiliente. Su sonrisa amplia y movimientos firmes fueron recompensados con aplausos de pie.

La segunda parte del show marcó el gran regreso de López a los tacones. Lució un vestido de gala dorado y plateado, diseñado por José Zafra, que evocaba la imagen de una guerrera luminosa.

Con renovada energía, la candidata gritó con fuerza el nombre de Perú, generando una ovación entre el público. Su porte, seguridad y conexión emocional con el escenario la posicionaron como una de las favoritas rumbo a la final del certamen.

Días antes, en la competencia de “National Costume”, Flavia López ya había captado la atención del público al presentarse con un traje típico inspirado en la orquídea, símbolo nacional del Perú.

La creación, obra del diseñador Beto Pinedo, combinó tonos rosados y plateados e incluyó un mecanismo oculto que permitió que la falda se desplegara formando una gran flor sobre el escenario.

El público la aplaudió de pie, destacando la originalidad y el mensaje de paz que transmitió en su desfile.

El jurado del Miss Grand International 2025 continúa evaluando a las candidatas antes de la gran final, que se celebrará el 18 de octubre. Los seguidores del certamen consideran que la peruana ha ganado fuerza y admiración tras su recuperación y brillante desempeño en las últimas rondas.