Argentina vivió un momento de tensión luego que se divulgaran noticias falsas sobre la salud del padre de Lionel Messi. La conductora Florencia Peña, de “El show del verano” de Luzu TV, fue una de las primeras en difundir información falsa sobre Jorge Messi, padre del astro argentino, desatando todo tipo de reacciones que solo se calmaron cuando la familia del futbolista se pronunció con un comunicado desmintiendo lo dicho.

Tras lo sucedido, Florencia Peña reapareció en una entrevista para el programa “Sálvese quien pueda” y ofreció disculpas a la familia de Lionel Messi por la información inexacta que dio. Asimismo, confirmó que dio un paso al costado de la conducción de Luzu TV.

“Lo primero que quiero decir es que pido disculpas de corazón”, dijo al iniciar su descargo, notablemente afectada. La exconductora de Luzu aseguró que nunca imaginó que viviría una situación tan difícil como la que protagonizó el pasado jueves 18 de junio.

Florencia Peña se disculpa tras difundir información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi. (Foto: Captura de YouTube / "América TV" )

“Yo estaba en vivo, mi productora me dio la noticia y yo les juro por mis hijos que pensé que, como estábamos boludeando y yo no estaba conectada ni a la ‘compu’ ni al teléfono, pensé que todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil… Cometí un error, me confundí”, contó entre lágrimas.

Florencia Peña fue enfática al asegurar que nunca tuvo la intención de dañar a Lionel Messi ni a su entorno. “Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas, ni tampoco de dar una primicia porque yo no sé darla, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso, ni lo sé hacer”, afirmó.

Asimismo, Florencia Peña también reveló que, tras el lamentable incidente, le escribió personalmente a Celia Cuccitini, madre de Lionel Messi, para pedirle disculpas de forma directa. Sin embargo, no tuvo respuesta. “Solamente quería que ella supiera de mi boca que yo lamentaba muchísimo lo que había pasado”, precisó.

Comunicado de la familia Messi

Ante los fake news que señalaban la muerte del padre de Lionel Messi, la familia del astro argentino emitió un comunicado en el que negaron esta información y sostuvieron que Jorge Messi “se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

El comunicado oficial de la familia Messi.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, detallaron en el comunicado de la familia Messi.