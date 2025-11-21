Florentino Primera, del dúo Servando & Florentino, llegó a Lima en la madrugada de este jueves para su presentación en el Costa 21 como parte de su tour “Se buscan vivos o inmortales”.

Así, Florentino llegó acompañado de su manager, Oswaldo Ponte, y su productor, Javier Díaz. Sin embargo, pese a la hora, miles de sus fanáticas se congregaron en el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez para darle una calurosa bienvenida.

El cantautor venezolano Florentino Primera arribó a Lima en la madrugada de este jueves, 20 de noviembre, para el esperado concierto que dará junto a Servando este viernes en Costa 21.

CONOCE MÁS: De La Ghetto confirma su regreso a Perú para un esperado concierto

Mientras tanto, Servando Primera, su hermano, llegará a Lima desde Argentina en las primeras horas de este viernes para unirse al equipo y participar en el concierto.

El gran evento contará también con la participación de Brunella Torpoco y Norlam en la apertura.

Cabe destacar que Servando y Florentino se encuentran promocionando su más reciente sencillo titulado “Lunares”.

Las entradas para asistir al concierto de Servando & Florentino están disponibles en Teleticket con grandes promociones por tiempo limitado.