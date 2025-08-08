El legendario cineasta Francis Ford Coppola, de 86 años, fue dado de alta este jueves tras recuperarse de una cirugía cardíaca, a la que se sometió en Roma, según confirmó el propio director a través de sus redes sociales.

Coppola, conocido por obras maestras como "El Padrino" y "Apocalypse Now", salió del Policlínico Tor Vergata en la capital italiana, según confirmaron medios locales, y ahora se encuentra descansando en casa luego del procedimiento.

El cineasta ingresó al hospital el pasado 5 de mayo para tratar una fibrilación auricular, una arritmia común que padecía desde hace tres décadas.

¿Qué dijo Francis Ford Coppola?

En un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, Coppola compartió detalles sobre su estado de salud y el procedimiento al que se sometió. “Da Dada (como me llaman mis hijos) está bien”, escribió el director.

Según ha comentado, el cineasta había programado actualizar la operación cardíaca con el mismo médico que lo inventó, el Dr. Andrea Natale, quien es considera una autoridad mundial en electrofisiología, y que actualmente dirige el Instituto de Arritmias Cardíacas de Texas.

Personas caminan frente al Policlínico Tor Vergata en Roma, Italia, donde permanece Francis Ford Coppola el 5 de agosto de 2025. | Foto: EFE / GIUSEPPE LAMI

“Aproveché la oportunidad mientras estoy en Roma para hacer la actualización de mi procedimiento de afibrilación de 30 años con su inventor, un gran médico italiano” , señaló el legendario director.

¿Qué es la fibrilación auricular?

La fibrilación auricular es una de las arritmias más comunes y a menudo requiere una intervención quirúrgica mínimamente invasiva.

El objetivo es restablecer un ritmo cardíaco normal y reducir el riesgo de complicaciones, como un accidente cerebrovascular.

Para ello se utiliza la ablación por catéter, una técnica de vanguardia en la que el Dr. Natale es un pionero.

El director Francis Ford Coppola recibió el premio Lumiere en Lyon, Francia. (Foto: AFP) / ROMAIN LAFABREGUE

Las actividades de Francis Ford Coppola en Italia

Coppola, quien tiene fuertes lazos con Italia, se encontraba en el país buscando locaciones para su próxima película.

A mediados de julio, el director fue recibido con entusiasmo en el Festival de Cine de Magna Grecia, donde compartió con jóvenes cinéfilos en un emotivo encuentro.

Francis Ford Coppola es padre de los también cineastas Sofia, Roman y del fallecido Gian-Carlo Coppola.

*Con información de EFE