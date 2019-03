Francisca Aronsson denuncia ser acosada por pedófilos en Instagram | VIDEO

Francisca Aronsson, la pequeña actriz conocida por su rol estelar en la comedia familiar "Margarita" y su participación en la serie "Al fondo hay sitio", contó que es acosada sexualmente por pedófilos en sus redes sociales.

En el programa "ATV Noticias: edición matinal" que conduce Milagros Leiva, la artista de 12 años explicó que sus padres decidieron acudir a la policía luego de que un pervertido la contactó a través de Skype.

La adolescente de nacionalidad sueca y peruana explicó que hace tres meses decidió crearse una cuenta para poder conversar con unas amigas que radican en España y que "cometió el error" de utilizar su nombre real en el usuario de una cuenta abierta.

"Siempre había un usuario que me estaba llamando, un anónimo. Le contesté después de mucho tiempo que me estaba llamando, porque ya me estaba estresando. Y me mostró su parte íntima", relató Aronsson. "Me quedé en shock porque estaba mi hermano de 9 años al costado. Y se puso súper estresante y le fuimos a contar a mi mamá. Me quedé perpleja, se me bajó el ánimo al saber que estas cosas siguen pasando en el Perú", continuó la actriz.

SIN MEDIDAS EFECTIVAS

La protagonista de "Margarita" explicó que su madre acudió a la Policía. Allí le dijeron que no podrían encontrar al acosador porque "era muy difícil" y además muy "costoso" buscar el IP de esa persona.

Francisca Aronsson dijo que, pese a que bloqueó y reportó a esta persona, continúa recibiendo llamadas de usuarios anónimos.

La actriz aseguró también que, aunque esta es la primera vez que le ocurre una situación de este tipo con una videollamada, el asedio de pederastas es constante en redes sociales como Instagram y Facebook.

"Otra cosa son los en vivos y los comentarios que me ponen en las publicaciones. Cuando hago en vivos en Instagram o Facebook hay grupos de pedófilos que se unen", narró Francisca.

UN LLAMADO A LOS PADRES Y LOS NIÑOS

​Francisca Aronsson ofreció su testimonio para poder ayudar a menores de edad que se ven expuestos en las redes sociales y para llamar la atención de los padres a que estar alertas.

"A los adolescentes, a las niñas, les digo que aprendan a saber cuando están en una situación incómoda o extraña y que aprendan a decir no. Si tú te sientes mal, si una persona te hace cosas que tú no quieres, tienes que decir que no", afirmó la artista.

"Y es muy importante que nunca se guarden un secreto a solicitud de un adulto. Porque pueden ser personas extrañas, pero también puede ser el papá o alguien de la familia. Siempre hablen con su mamá o con su papá, dependiendo de lo que está pasando", alentó la joven.

Finalmente, Francisca Aronsson también advirtió que hay depravados que utilizan su nombre para contactar a menores de edad. "Hay varias cuentas que se pasan por mí. Una de ellas era un pedófilo que pedía fotos de niñas calatas. La mamá de una niña le mandó una captura a mi mamá. Es importante que, cuando se trate de personas públicas o artistas, que tengan check azul para verificar sus cuentas y las personas puedan reconocerlos", añadió.