La primera vez que Francisca Aronsson Grande (14) apareció en un medio de comunicación tenía dos días de nacida. Fue en su natal Gotemburgo, Suecia, como parte de un proyecto promocional de neonatos del Ministerio de Salud. Ocho años después, cuando ya radicaba en Perú, irrumpió en televisión, junto a Gisela Valcárcel, hablando del amor en “El gran show”. Aquella vez, productores y guionistas pusieron los ojos en ella. Así dio el saltó a la actuación en TV, luego en el cine. En 2020, la actriz consiguió su primer rol lejos de fronteras peruanas en “El Internado: Las cumbres”, reboot de la serie de terror y misterio de Antena 3 “El internado: Laguna negra”. “Muchos me dicen ‘felicidades, ya eres una actriz internacional’, y yo les agradezco por sus palabras; pero considero que para eso todavía me falta mucho camino por recorrer”, señala.

La producción española de Globomedia y The Mediapro Studio tiene como guionistas a Laura y Sara Belloso, Asier Andueza y Abraham Sastre, quienes fueron parte del equipo de la versión original. Además de guionista, Laura es productora ejecutiva del spin-off junto a Fernández Espeso, Javier Pons, Ignacio Corrales y Sonia Martínez.

La historia de “El Internado: Las Cumbres” transcurre en un internado que alberga a estudiantes problemáticos y rebeldes. En el centro se impone una estricta disciplina, con el propósito de reinsertar a a los adolescentes a la sociedad.

La serie de ocho capítulos se estrenará el 19 de febrero de 2021 en Amazon Prime Video.

Del Perú para el mundo

“Formo parte de los adolescentes del internado, mi personaje (Rita) es complejo, interesante y, como todos los personajes de la serie, tiene un secreto. Esta ha sido una experiencia maravillosa, una escuela de vida, un importante proceso de aprendizaje”, destaca Aronsson.

- ¿Cómo llegaste a la producción española?

Hace dos años, cuando me encontraba en España de vacaciones, un amigo, a quien le comenté sobre mis deseos de actuar en en ese país, me derivó a una directora. Ella me pidió mi material, lo revisó y me dijo que si había algo para mi perfil me informaría. Un tiempo después, me escribió para contarme de un casting importante para jóvenes, pero nadie sabía que era para “El Internado: Las Cumbres”. Fue un proceso súper largo, extenso, duró bastantes meses, fueron como cinco pruebas. Me tuve que preparar mucho para asumir este reto.





En "El Internado: Las Cumbres", Francisca es Rita, una adolescente que guarda un oscuro secreto. (Foto: Eduardo Cavero / El Comercio) Vestido: Claudia Jiménez Atelier Zapato: Míloli World Accesorios: Diosah Joyas Estilista : Bryan Flores Locación: Hotel Monte Real Miraflores

- ¿En qué consistió el cásting?

Me entregaron unas escenas para realizarlas, bastante interesantes. Hubo mucho análisis de texto y disciplina. Las primeras pruebas fueron presenciales, la última fue a través de un video que tuve que enviar porque estaba en Perú estudiando y tenía fechas para presentarme en un teatro musical, lo que me impedía viajar. Todo el proceso de cásting fue el 2019 y las grabaciones comenzaron en febrero de 2020, antes de entrar en cuarentena por el COVID-19. En marzo hicimos un alto y volvimos a grabar en julio, con todo los protocolos de seguridad.

- ¿Qué fue lo más duro de grabar en plena pandemia?

Fue un proceso bastante fuerte psicológicamente por todo lo que estaba pasando en el mundo. A los actores nos restringieron las salidas; cuando no estábamos grabando debíamos mantenernos en el departamento donde nos alojábamos.

- ¿Cuál fue tu primera reacción al enterarte que te habían dado el papel?

Cuando leí el correo que me enviaron, me quedé en shock. Luego, cuando me recuperé, salté, baile y grité. Mi mamá y todas las personas involucradas también estaban felices. Fue un momento lindo, entendí que todo mi esfuerzo había valido la pena. Luego me llamaron por teléfono y me dijeron que mi papel era muy complejo y que si aceptaba. Acepté, lo tomé como un reto para mi carrera actoral.

- ¿Qué características tiene tu personaje en la serie?

Como la producción todavía no se estrena, no puedo adelantar mucho. Es un personaje interesante, que me costó construir, tuve que investigar e intercambiar ideas con actores y productores. En realidad fue un trabajo en conjunto en el que aprendí muchísimo.

La actriz de catorce años asegura que grabar en plena pandemia fue una experiencia "psicológicamente dura". (Foto: Eduardo Cavero / El Comercio) Vestido: La atelier Vestem de Claudia Aguilar Zapato: Míloli World Accesorios: Diosah Joyas Estilista : Bryan Flores Locación: Hotel Monte Real Miraflores

- ¿Qué rescatas de ese aprendizaje?

El equipo humano con el que trabajé. Para mí ha sido un honor haber formado parte de esta producción, conocí gente increíble con la que pude intercambiar ideas y consejos. Una vez me dijeron: “En la actuación siempre hay altibajos, pero pase lo que pase nunca dejes de dar lo mejor de ti, ni de perseguir tus sueños”. Y eso es lo que hago, siempre estoy lista para asumir nuevos retos.

- ¿Recurriste a la versión original para la construcción de Rita?

Investigué la versión original, la que se dio hace diez años, en España, pero también recurrí a otras producciones, a todo tipo de audiovisuales. Ha sido un proceso largo.

- ¿Dónde se realizó el rodaje? La producción mencionó destinos como Donostia, Hondarribia, Lazkao, Bilbao y Anglet.

Grabamos en San Sebastián, España, un lugar hermoso. El Monasterio de Iratxe fue una de las principales locaciones. La grabación duró como cuatro meses.

- ¿Qué representa “El internado: La Cumbre” para tu carrera?

Representa mucho porque es mi primer proyecto internacional; pero yo soy feliz trabajando afuera o en mi país, Perú, donde empecé, donde me abrieron las puertas por primera vez. Cómo no voy a estar agradecida de las oportunidades que me han dado aquí. “El Internado” representa también la responsabilidad de dar a conocer el talento peruano y abrir camino a mis compañeros del medio artístico.

- ¿Qué metas actorales tienes?

Seguir trabajando en lo que amo y que me conozcan por ser una actriz que se prepara y que marca la diferencia. Mi principal meta es contribuir a mejorar la imagen de los peruanos afuera. ¿Si Hollywood está en mis planes? Todo el mundo está en mis planes. Me encantaría descubrir y experimentar en diferentes países, ya sea México, Colombia, España; pero lo que más quiero es hacer industria en Perú, que hayan más películas, más proyectos, más empleo para todos. Y si hay un buen proyecto de ficción, con un potente guion y un buen director o directora seré la primera en querer estar allí.

- ¿Qué tal la experiencia de trabajar con Albert Salazar, Mina El Hammani, Paula del Río, Ramiro Blas, Daniel Arias, con quienes, incluso, te hemos visto en divertidos contenidos para Tik Tok?

Compartir con ellos fue interesante, me han enseñado mucho, juntos hemos experimentado cosas muy lindas. Un día llevé a todo el elenco a una restaurante de comida peruana en San Sebastián. Les hice probar el lomo saltado, ají de gallina, anticuchos, chaufa, el cebiche, la chicha morada, la cancha, la Inca Kola. Les encantó. Con todos hice una gran amistad, Asia Ortega es una gran amiga y compañera de trabajo. Mina, Gonzalo Díez, Daniela Rubio... a todos los recuerdo con mucho cariño. También hice una linda amistad con los técnicos, los señores de cámara, los directores y productores. Como sabían que era peruana, siempre me preguntaban sobre nuestra cultura.

Francisca tenía 8 años de edad cuando apareció por primera vez en televisión peruana, en "El gran show". (Foto: Eduardo Cavero / El Comercio) Vestido: Claudia Jiménez Atelier Zapato: Míloli World Accesorios: Diosah Joyas Estilista : Bryan Flores Locación: Hotel Monte Real Miraflores

Inicios artísticos

- Tenías ocho años cuando apareciste en TV peruana, como parte de un bloque especial de “El gran show”. ¿Cómo recuerdas esa experiencia?

En ese tiempo era Francisca, no era la niña actriz; pero en ese bloque me di a conocer. Como me vieron desenvuelta, espontánea, carismática, productores y guionistas me llamaron para actuar. Luego mi mamá me metió en un taller de actuación y empezó esta aventura. Todo fue rápido, llegó solo. Recuerdo que fue un año súper duro, me costó bastante y me sigue costando bastante, pero nunca dejo de ponerle ganas.

- ¿Recuerdas cómo fue tu primer cásting y para qué programa?

Amé mi primera cásting, la pasé muy bien, me sentí feliz, tranquila. Fue para interpretar a Cinthia Castillo en “Ven, baila, quinceañera”. En la cola hablaba con la gente, fue divertido. Habían como 500 niñas postulantes, pero nunca lo sentí como una competencia, sino como una oportunidad para relacionarme y comentar la labor que hago con UNICEF.

- ¿Qué labor cumples como embajadora de UNICEF?

Participo en bastantes campañas, con Junior Bejar (protagonista de “Retablo”) hemos ido a colegios para hablar sobre los problemas que enfrentan los jóvenes y adolescentes. Es una fuerte responsabilidad. La verdad, agradezco que hayan pensado en mí.

- ¿Cuál es el mayor problema que enfrentan los adolescentes actualmente?

Hay mucha violencia familiar, a nosotras, las mujeres adolescentes, nos discriminan. Hace algunos años, fui víctima de bullying, las personas se burlaban de mis pecas, decían que es lo más feo que hay. Realmente, yo siempre me he reído de eso, porque a mí me gustan, es lo que más me gusta de mi cuerpo. Si no tuviera mis pecas no sería Francisca Aronsson. Solo un reducido grupo de personas tienen pecas, somos únicos, somos bellísimos, no puedo estar más feliz.

- ¿Es verdad que el arte que llevas en las venas es herencia familiar?

Es muy cierto. Mi tía es Christian Serratos, ella está en el medio artístico desde hace ya bastantes años. Ha participado en producciones importantes como las películas de “Crepúsculo”, “Nickelodeon, Manual de supervivencia escolar de Ned”, “The walking Dead” y en “Selena: La serie”. El musico y cantante David Boyd es su esposo, tiene una banda. El actor sueco Erik Bolín, también es mi tío.

- Christian Serratos lleva más de una década y media actuando, incluso protagonizó “Selena: La serie”. ¿Con la experiencia que tiene, te dio algunos consejos para tu papel en “El internado: La Cumbre”?

No conversamos sobre la serie, ni sobre mis proyectos actorales porque quiero construir mi carrera sola. Quienes me dieron consejos para mi personaje fueron mi coach privado, luego el coach de la serie y directores. Esta carrera es muy bonita y quiero construirla sola, llegar lejos con mi propio esfuerzo.

