Fred Savage alcanzó la fama a muy corta edad cuando protagonizó la serie de televisión “Los años maravillosos” (“The Wonder Years” en su idioma original), por lo que no sorprendió que cuando la serie tuvo su inevitable ‘reboot’, el ahora director fuera parte del equipo que encabezaba el proyecto. Esto terminó en mayo del 2022, cuando sorpresivamente Savage fue separado del mismo tras una investigación de 20th Century Television, empresa filial de Disney encargada del show.

Ahora un informe de The Hollywood Reporter reveló qué sucedió tras bambalinas, con varias mujeres relacionadas al ‘reboot’ acusando a Fred Savage de comportamiento inapropiado. “Las mujeres que trabajaron en el ‘reboot’ de ‘Los años maravillosos’ dijeron que había dos lados muy diferentes de Savage: un colega carismático y aparentemente solidario y un alter ego mucho más oscuro y enojado”, afirmó la publicación. Este lado más oscuro nunca se mostró ante los actores y productores de la serie, sino solo “a los empleados que no tenían poder”.

En total, las quejas se centraron en dos casos, ambos que involucraron a Savage, de 43 años y casado, y una mujer mucho más joven que él. El primero relacionado a una mujer con la que el realizador mantuvo una relación al punto de mudarse a la residencia que este tenía en Cabbagetown, Atlanta, localidad donde se filmaba el ‘reboot’ de “Los años maravillosos”. Si bien la joven involucrada no quiso dar su testimonio, otras personas relacionadas a la filmación afirmaron a The Hollywood Reporter que Savage exhibía comportamiento controlador contra la joven y que esta se mostraba temerosa de él cuando se enojaba.

Otro incidente involucra a otra mujer en sus 30 que, luego de iniciar una relación platónica con Fred Savage, lo acusó de acosarla sexualmente durante una fiesta del equipo de producción en un bar. Según su testimonio, cuando fue a visitar el baño de mujeres Savage la siguió y “puso su boca en la mía con mucha fuerza. Buscó la parte superior de mis pantalones. Lo aparté. Entonces volvió a poner su boca en la mía, me agarró la mano y la llevó a la zona de la ingle. Yo tiraba hacia atrás. Se detuvo con mucha rabia. Le di un golpe en el hombro para poder salir”.

Aunque las fuentes utilizadas por The Hollywood Reporter son anónimas -buscando proteger su carrera-, lo que no se puede negar es que las investigaciones realizadas por 20th Century Television llevaron a que la compañía decidiera terminar su relación con quien era una de las figuras más representativas del programa.

Asimismo, no es la primera vez que Fred Savage es acusado de comportamiento inapropiado. En 1993 el actor, entonces de 16 años, fue denunciado por la diseñadora de vestuario Monique Long de acoso sexual. Mientras tanto, en 2018 la vestuarista Youngjoo Hwang acusó a Savage de actitudes violentas de la estrella contra miembros del equipo de producción. Ambas denuncias no llegaron a mayores luego de que fueron resueltas fuera de la corte por mutuo acuerdo.

Por su parte, Adam Savage se defendió de las denuncias con el siguiente comunicado: “Desde que tenía 6 años, he trabajado en cientos de platós con miles de personas, y siempre me he esforzado por contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Es devastador saber que hay compañeros de trabajo que sienten que no he cumplido con estos objetivos. Aunque se han denunciado algunos incidentes que en absoluto han ocurrido ni podrían haber ocurrido, cualquier persona que se sienta herida u ofendida por mis acciones es una persona de más. Trabajaré para abordar y cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien, ya que nada en este mundo es más importante para mí que ser un compañero de trabajo, un amigo, un marido, un padre y una persona solidaria.”