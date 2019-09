Frida Sofía asegura: "Alejandra Guzmán me tiene bloqueada en todas partes"

La relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, su única hija, continúa generando titulares. Luego de que la estrella pop le enviara en el programa "Al rojo vivo" un mensaje con el que llamaba a la reconciliación, la joven negó que se haya producido acercamiento alguno entre ambas.

►Alejandra Guzmán busca reconciliarse con su hija Frida Sofía

►Frida Sofía reveló cómo la afectó de niña las adicciones de su madre Alejandra Guzmán

En el Festival Unidos por la Música Frida Sofía fue cuestionada sobre la situación y aseguró que su mamá la tiene bloqueada de todas partes.

"No he escuchado de ella, me tiene bloqueada en todas partes. Pero ya no me importa, porque como ella dice, que eso no se hace en cámaras, no sé en realidad la dinámica que ella esté manejando ahorita, porque está un poco contradictoria", dijo con ironía.

Frida Sofía sostuvo que ya está cansada de la situación y que ya no quiere referirse a su situación familiar.

“Ya no quiero hablar de eso. No es que no me importe, pero ahorita, en serio, todo el drama, el veneno, sí ya lo escupí, ya. Llevo mucho tiempo hablando de eso, también es algo tóxico, del cual por eso lo saqué, y de lo cual yo tengo que sobrepasar, tengo que seguir con mi vida”, sostuvo.

Los periodistas insistieron a Frida y le preguntaron si pronto llegará el perdón y la reconciliación. “Te lo vuelvo a decir, esto es un proceso, y eso es interno. Pero si me ven bien, ojalá se alegren, y si no, también”, manifestó.

Asimismo, afirmó que su familia materna también la tiene bloqueada en redes sociales, es por ello que no pudo comentar la foto del bebé de Luis Enrique, el hermano de Alejandra Guzmán.