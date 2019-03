Frida Sofía explota en Instagram y revela que no soporta a la hija de Luis Miguel

Frida Sofía, la única hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán, causó polémica al compartir en Instagram un video en el que se refiere de manera crítica a Michelle Salas, la hija de Luis Miguel con Stephanie Salas.

En la grabación, en la que aparenta estar bajo los efectos del alcohol, Frida Sofía asegura que está cansada que la "comparen" con Michelle Salas, a quien le une un vínculo familiar, por lo cual se expresó sarcásticamente de ella.

►Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, posó para "Playboy"

►Luis Miguel: Michelle Salas habla sobre la polémica serie de su padre



"Yo ya sé que no soy la más bonita, ni la más 'cute' […] Ya estoy hasta la madre de que me comparen con 'Michelitaaa, niña bonita'", expresó Frida Sofía en sus redes sociales.

Tras sus declaraciones, diversos usuarios la tildaron de agresiva y se asombraron con sus comentarios.

Frida Sofía, pese a las críticas, volvió a referirse sobre Michelle Salas, aunque esta vez omitió su nombre: "Tampoco sabía que era muy elegante revolcarse con el mánager de tu papá. ¿Verdad? Qué elegante".

Frida Sofia recordó el escándalo que unió a Michelle Salas con Alejandro Asensi, ex mánager de Luis Miguel; sin embargo, esta versión nunca fue confirmada.

La hija de Alejandra Guzmán recientemente se presentó a un programa de Univisión y relató su conflicto señalando que no son cercanas, que tiene otras primas, pero que no tienen "ese look 'Pinal'".

“[…] Mi familia no es realidad lo que ustedes ven. Siento que ni siquiera es una familia porque nada más nos vemos en Navidad […] No sé si se han dado cuenta que también tengo otras primas, nunca las mencionan, porque no tienen ese look Pinal, se me hace muy egoísta y muy hipócrita de parte de Michelle y me encantaría hablar con ella", sentenció Frida Sofía.

Pese a que Michelle Salas y Frida Sofía solo tienen una diferencia de tres años, no mantienen una buena relación, pero desde su adolescencia han sido comparadas por ser hijas de celebridades.