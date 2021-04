Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, sorprendió a la prensa internacional tras dar una exclusiva entrevista al programa “De primera mano”, donde reveló que su abuelo Enrique Guzmán le hizo tocamientos indebidos cuando ella era una niña.

“Siempre fue muy abusivo, mira, me pongo a temblar por todo lo que tengo qué decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo… muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”, fue el testimonio de Frida Sofía en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Me manoseó… desde los 5 (años)… lo odio, y más por cómo (fue), pasado de lanza, ahorita me quedó así de ‘andale cab%&*, ¿y si el mundo supiera?’… es un delito”, contó la hija de Alejandra Guzmán.

Ante estas fuertes declaraciones, el cantante Enrique Guzmán se presentó en el programa “Ventaneando” para dar su descargo.

El cantante de 78 años negó las acusaciones de Frida Sofía y se mostró preocupado por la salud de su nieta de 29 años.

“Tengo 4 nietas y un nieto. Una de ellas vive en mi casa, la amo con toda mi alma y a Frida también. Oír esas cosas me duele porque no las entiendo”, señaló.

“Ella (Frida Sofía) se fue a Miami porque la intentaron secuestrar y desde entonces creció de una manera que no vi y no la consiento, pero tampoco la castigo. Quiero saber qué le pasa. Cómo puede hablar así de mí cuando hace dos años antes decía que yo era una maravilla y que me invitaba a Miami para que la pasara con ella y hoy soy un degenerado”, dijo entre lágrimas.

