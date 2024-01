La llegada de Frida Sofía a “La Casa de los Famosos” fue anunciada por todo lo alto hace algunos días; sin embargo, fue la misma famosa quien se encargó de asegurar que no formará parte del reality. Su explicación la dio a través de un extenso comunicado, compartido en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Ándale” explicó que rechazó participar del reality porque se sentía incómoda con algunas condiciones del contrato, donde iba a ser sometida a una exhaustiva investigación sobre su vida privada.

“El motivo por el cual me negué a vincularme contractualmente para dicho fin, atendió a una solicitud de Endemol, que tenía como finalidad que la suscrita otorgara mi consentimiento para que, a través de una figura jurídica que existe en Norteamérica, se contratara a una empresa que realizara una supuesta investigación respecto de todos y cada uno de los aspectos de mi vida privada. Situación que me causó desconcierto”, explicó la hija de Alejandra Guzmán.

“No menos cierto es que la figura jurídica que me propusieron consentir haría que se realizara una investigación que no tenía ninguna relación con la propuesta comercial que habíamos acordado”, agregó.

Asimismo, Frida Sofía negó que su negativa a participar haya sido porque rechazó hacerse un examen antidoping, rumor que circuló en redes sociales. “Se habla de la negativa que realizarme un examen antidoping, lo cual es falso completamente, puesto que, aunque no tendría problema alguno en hacerlo, nunca fue requerido por la productora”, explicó.

“También se ha mencionado que mi negativa para otorgar mi consentimiento en la investigación, a la que les he hecho mención anteriormente, atiende a que tengo problemas legales en Estados Unidos; lo cual, también es falso, puesto que no tengo un solo problema con la justicia, ni en la Unión Americana, ni en México; por lo que todas esas especulaciones no tienen ningún tipo de sustento y únicamente abonan a la desinformación”, añadió.

Finalmente, Frida Sofía culminó su extensa carta asegurando que la decisión de no formar parte de la nueva temporada de “La Casa de los Famosos” es para evitar que se “cometan atropellos” con otros colegas.

