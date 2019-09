"Friends": las curiosidades detrás del último episodio de la legendaria serie 

Fanáticos de "Friends" celebran un importante aniversario este 22 de septiembre, fecha que marca los 25 años desde que estrenó el primer capítulo del legendario 'sitcom'. La exitosa serie de los noventa, que narraba la historia de seis amigos y sus aventuras en Nueva York, es una de las comedias más exitosas de la historia de la televisión y su impacto se sigue sintiendo en la actualidad.

►Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox y David Schwimmer celebraron los 25 años de "Friends"

►"Friends": fracasos, drogas, y la difícil realidad de los actores tras el final de la serie

Tras 10 temporadas y 236 capítulos Matthew Perry (Chandler), Matt LeBlanc (Joey), David Schwimmer (Ross), Jennifer Aniston (Rachel), Courtney Cox (Mónica) y Lisa Kudrow (Phoebe) tuvieron que decirle adiós a sus personajes, el 6 de mayo del 2004.

Aquel día, más de 50 millones de personas estuvieron frente a la pantalla, esto hizo que se convirtiera en la transmisión de entretenimiento más vista desde el final de “Seinfeld” en 1998.

A propósito de los 25 años del debut de "Friends", que se cumplen este domingo, te contamos algunas curiosidades que se han dado a conocer sobre el último capítulo de la mítica 'sit-com'.

Casi como una graduación

Al finalizar las grabaciones y tras desarmar el set, cada miembro del elenco recibió un pedazo de la vereda del Central Park como recuerdo. Asimismo, el elenco y toda la producción repartieron camisetas y anuarios, cual si fuera una fiesta de graduación.

Hubo más de una celebración

El final de la serie merecía grandes festejos. Y así fue. Uno de ellos fue en la casa de Jennifer Aniston y Brad Pitt – cuando aún eran pareja – otro festejo fue West Hollywood. Pero la más grande, tuvo lugar en el Park Plaza Hotel en Los Ángeles, en donde la banda The Rembrandts interpretó en vivo la representativa canción de la serie “I'll Be There For You”.

Mostraron la habitación de Ross

En el último episodio de“Friends” mostraron la habitación de Ross Geller, la que fue vista en muy pocas ocasiones, como en el episodio "The One With the Princess Leia Fantasy", y también algunas veces en las que Ross y Emily estaban en la cama.

Menos episodios

La última temporada estaba planeada para que alcanzara los 24 episodios; sin embargo, la recargada agenda de Jennifer Aniston hizo que se redujera a 18 episodios.

El recuerdo para los fans

Tras el final, la NBC lanzó un DVD que incluía, el episodio final, una versión extendida del mismo, y el episodio piloto de la serie.

Excelentes números

El último episodio atrajo una audiencia de 52,5 millones de personas. De acuerdo con datos de The Richest, "Friends" es la quinta serie más vista en todos los tiempos, superando a “I love Lucy” y “Los Simpson”.



La última toma de la serie es en el apartamento vacío de West Village, Nueva York. Las llaves de los seis personajes sobre la mesa y el marco dorado sobre el visor de la puerta violeta, tan característico desde los inicios de la serie, estrenada en 1994.