El cantante español David Bisbal sigue sumando proyectos musicales a su vasta carrera y recientemente anunció que interpretará el tema de los créditos finales de la película de Disney, “Frozen 2”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Bulería” contó que pondrá su voz al tema “Mucho más allá” en la versión para Latinoamérica y España de la película animada.

“No todos los días se tiene la oportunidad de participar en un proyecto así. Gracias a Disney España y Disney Studios LA por contar conmigo en la banda sonora de ‘Frozen 2’”, escribió el cantante como leyenda de su video.

En el clip en mención, el artista español confiesa sentirse muy emocionado por formar parte del proyecto, del que asegura aprendió muchísimo.

“¿Qué tal amigos? Soy David Bisbal y por fin puedo contar mi secreto. Y es que los amigos de Disney en Latinoamérica y España me han invitado para cantar en los créditos finales la canción de ‘Frozen 2’ que se llama ‘Mucho más allá’”, contó Bisbal.

“Estoy súper feliz, contento porque aparte de pasármelo bien he aprendido muchísimo y me hace muchísima ilusión estar dentro de este proyecto. Así que no te puedes perder todos los secretos que vienen en todas las redes sociales”, añadió en su mensaje.