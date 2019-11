El estreno de “Frozen 2” era uno de los más esperados de este año y durante el avant premiere han desfilado diversas celebridades.Pero una pareja se robó el protagonismo: Selena Gomez y su hermana pequeña Gracie Elliot.

Ambas llegaron de la mano, y vestidas exactamente igual, como si fueran princesas de Disney, con un conjunto compuesto por un vestido blanco con estampado floral de grandes volúmenes y una espectacular capa de plumas y lentejuelas, un atuendo muy parecido al de Princesa Anna.

El momento en el que la pequeña y Selena posaron para las cámaras fue muy tierno, intercambiaron besos y gestos de cariño.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Selena Gomez compartió varias fotos de su paso en la alfombra roja de “Frozen 2”.

"Espero ser oficialmente la mejor hermana de todas. ¡Ella estaba viviendo el mejor momento de su vida!", escribió la intérprete de “Wolves” como leyenda de las instantáneas.

En tan solo unas horas, el post de Selena alcanzó a tener más de 5 millones de “Me gusta” y sus fanáticos la han felicitado por ser una “gran hermana”.

Selena Gomez se encuentra en un gran momento después de haber retomado su carrera musical con dos canciones que están arrasando. Se trata de “Lose you to love me” y “Look at her now”.