Resumen

Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano fallecido el 10 de marzo del 2026 a los 87 años.
Por Sonia del Águila

En la década de los 70 las vidas de Alfredo Bryce Echenique y la del humorista Tulio Loza se enlazaron en los grandes salones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Destacados estudiantes de Derecho, amigos, confidentes, pero sobre todo jóvenes hambrientos de conocimiento, se hicieron inseparables y compartieron más de una inolvidable anécdota, cuyos pormenores el popular ‘Camotillo’ pasa a detallar:

