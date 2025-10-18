Tras casi medio año de reinado, la modelo filipina Christine Juliane Opiaza le dijo adiós, entre lágrimas de emoción, a la corona del Miss Grand International, organización que destacó su “espíritu de reina” durante la final del certamen 2025, celebrada en Tailandia el sábado 18 de octubre.

Y es que, después de ceder el título del Miss Grand a su compatriota Emma Mary Tiglao, de 30 años, la organización del certamen la despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

“Christine Juliane Opiaza realmente ha encarnado el espíritu de una reina a lo largo de su viaje como Miss Grand International 2024″, escribieron en su cuenta oficial de Instagram, misma que la destacó por su compromiso y dedicación.

Para luego agregar: “Con elegancia, resistencia y compasión, ha llevado a cabo sus responsabilidades con excelencia tocando corazones e inspirando a gente de todo el mundo”.

Christine Opiaza en su discurso para despedirse de la corona del Miss Grand

De ese modo, el certamen internacional, dirigido por el tailandés Nawat Itsaragrisil le agradeció “su notable liderazgo, amabilidad e inquebrantable voluntad”, dejando en claro que “su legado brillará intensamente durante años”.

¿Qué países quedaron en el Top 5 del Miss Grand International?

Miss Grand Ghana

Miss Grand Venezuela

Miss Grand Tailandia

Miss Grand España

Miss Grand Filipinas (ganadora del MGI 2025)





