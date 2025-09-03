El abogado de Pablo Castillo, conductor que atropelló al ‘streamer’ Antonio Crespo, conocido en el ‘streaming’ como Furrey, aseguró que, según nuevas pericias del caso, el ‘youtuber’ habría “causado su propio accidente” al cruzar la luz roja del semáforo.

De ese modo, en declaraciones para ‘Ponte en la cola’, Raúl Sotelo, defensa del chofer, afirmó que “dos nuevos informes periciales” contradecirían la versión inicial del siniestro, que señalaba a Castillo como el presunto responsable al haber incumplido las normas de tránsito.

“De acuerdo a todo el trabajo que se ha realizado, quien se cruzó la luz roja fue el señor Crespo, él se cruzó la luz roja y no mi patrocinado”, dijo Sotelo, agregando que, al momento del choque, su patrocinado conducía a una velocidad aproximada de 50 KM/H.

Actualmente, Castillo Cicerón, de 59 años, enfrenta una prisión preventiva de seis meses por lesiones graves, sin embargo, su abogado reveló que espera su pronta liberación por parte del Poder Judicial.

“Estamos esperando que la sala mañana resuelva, me imagino que en un par de días”, comentó. Incluso deslizó la posibilidad de que Castillo, al salir de prisión, pueda ser indemnizado, ya que en su opinión “jamás debió estar ni un día preso”.

¿Qué dijo Furrey tras las declaraciones del abogado del chofer que lo atropelló?

Por su parte, Furrey ha preferido no entrar en detalles legales sobre el accidente, señalando que su prioridad es recuperarse físicamente, dejando el manejo del caso a su abogado Jener Cáriga y a la Fiscalía.

Revelan video del accidente que sufrió el streamer Furrey, de “Todo Good”. (Foto: Captura de video)

“Yo no me estoy metiendo en ese tema porque yo estaba concentrado en recuperarme”, comentó.

Pablo César Castillo Ticeran, de 59 años, es el chofer que atropelló al streamer Furrey. El Poder Judicial ordenó su prisión preventiva mientras se le investiga por el presunto delito de tentativa de homicidio | Foto: Justicia TV (Captura)

Respecto a la posibilidad de un encuentro con Castillo, Furrey descartó cualquier diálogo directo. “Mi abogado es el que se va a encargar de eso y no, no veo por qué tendría que yo hablar con él”, concluyó.

Conductor que atropelló a Furrey